رسانه‌های اسرائیلی گزارش دادند ایال زمیر به نشست محرمانه نتانیاهو وزیر جنگ آمریکا در پایگاهی هوایی در جنوب اراضی اشغالی دعوت نشده بود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه رادیو و تلویزیون عمومی رژیم صهیونیستی (کان) روز سه‌شنبه گزارش داد ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشست محرمانه شامگاه دوشنبه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا حضور نداشته و حتی از او برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هگست و شماری دیگر از مقام‌ها در این نشست که در پایگاه هوایی عوودا در جنوب اراضی اشغالی برگزار شد، شرکت کردند. شبکه کان توضیحی درباره علت دعوت نشدن رئیس ستاد ارتش این رژیم ارائه نکرد.

رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که این دیدار بدون اعلام قبلی انجام شده است. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز مدعی شد سفر اعلام‌نشده هگست، هشت روز پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر این رژیم صورت گرفته و هم‌زمان، گفت‌و‌گو‌های آمریکا و اسرائیل درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران ادامه دارد.

زمیر روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات هفته آینده در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد و برای شرایط پیش‌رو آماده است.

در انتخابات پیش‌رو، ائتلاف نتانیاهو با احزاب مخالف روبه‌رو خواهد شد؛ رقابتی که در بحبوحه اختلافات سیاسی بر سر آینده ریاست این رژیم برگزار می‌شود. نتانیاهو از دسامبر ۲۰۲۲ ریاست کابینه را بر عهده داشته و ائتلاف او به‌ طور گسترده به‌عنوان راست‌گراترین کابینه توصیف شده است.

نتانیاهو همچنین در سه پرونده با اتهام‌های فساد، رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی مواجه است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز از سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی

برچسب ها: بنیامین نتانیاهو ، رژیم صهیونیستی
خبرهای مرتبط
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
آکسیوس: وزیر جنگ آمریکا در سفری اعلام‌نشده به اسرائیل با نتانیاهو دیدار کرد
پاکستان: برای جلوگیری از تشدید تنش‌ها میان ایران و آمریکا تلاش می‌کنیم
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
قطر و پاکستان طرحی سازشی برای پایان جنگ ایران پیشنهاد دادند
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
صدای انفجار در ریاض
نتایج اولیه همه‌پرسی: آلبرتا به احتمال زیاد بخشی از کانادا باقی می‌ماند
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
اعتراض فعالان آلمانی به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی/ ورودی کارخانه‌های تسلیحاتی مسدود شد
انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای مأموریت‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند
آخرین اخبار
روسیه تاسیسات راداری دوربردی در کالینینگراد و در نزدیکی جناح شرقی ناتو احداث کرد
رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی از نشست محرمانه نتانیاهو و هگست کنار گذاشته شد
فرانسه برای مقابله با اعتراضات روز شنبه نیروهای نظامی بیشتری مستقر می‌کند
وزیر دفاع ترکیه: حضور نظامی خود را در عراق و سوریه حفظ می‌کنیم
اعتراض فعالان آلمانی به صادرات سلاح به رژیم صهیونیستی/ ورودی کارخانه‌های تسلیحاتی مسدود شد
ترکیه توافق دفاعی با عربستان و پاکستان را برای تصویب به پارلمان ارائه کرد
اتحادیه اروپا راهبرد جدید خود درباره قطب شمال را تصویب کرد
قطر و پاکستان طرحی سازشی برای پایان جنگ ایران پیشنهاد دادند
حادثه دریایی در نزدیکی عمان
آمریکا در حال بررسی ارتباط اوکراین با کارتل‌های مواد مخدر مکزیک است
انگلیس جنگنده‌های تایفون را برای مأموریت‌های دفاعی به عربستان اعزام می‌کند
اکونومیست: همه چیز برای محمد بن سلمان بد پیش می‌رود
گفت‌وگوی زلنسکی و روبیو درباره پدافند هوایی و هشدار حملات موشک‌های بالستیک
ذخایر نفت آمریکا به پایین‌ترین سطح از سال ۱۹۸۲ رسید
کره جنوبی تصمیم گرفت شماری از دیپلمات‌های خود را از اوکراین خارج کند
تهدید‌های ترامپ به نابودی ایران؛ زنگ خطری برای بشریت و تمدن جهانی
صدای انفجار در ریاض
کاهش جزئی قیمت نفت در سایه نگرانی‌ها از اختلال در عرضه انرژی خاورمیانه
حضور محرمانه مقام‌های اماراتی در نشست نتانیاهو و هگست
باراک: حل تنش‌ها با ایران به دیپلماسی نیاز دارد
احتمال سفر ویتکاف به مسکو پس از دیدار با زلنسکی
نتایج اولیه همه‌پرسی: آلبرتا به احتمال زیاد بخشی از کانادا باقی می‌ماند
ابتکار ترامپ برای مهار رقابت هسته‌ای؛ تلاش برای توافق با پکن و مسکو
فرانسه در گرداب بحران؛ افول اقتدار مکرون و صعود احتمالی راست افراطی
حمله لفظی ترامپ به متحدان اروپایی؛ از انتقاد درباره ایران تا اتهام‌زنی علیه فرانسه
آکسیوس: وزیر جنگ آمریکا در سفری اعلام‌نشده به اسرائیل با نتانیاهو دیدار کرد
تکرار لفاظی‌های ترامپ علیه ایران
آلمان سفیر ایران را فراخواند
عربستان نشست «داووس صحرا» را به سال ۲۰۲۷ موکول کرد
فرمانده ناتو: ارتش روسیه در مقایسه با سال ۲۰۲۲ نوآورتر و سازگارتر شده است