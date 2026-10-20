باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - شبکه رادیو و تلویزیون عمومی رژیم صهیونیستی (کان) روز سه‌شنبه گزارش داد ایال زمیر، رئیس ستاد ارتش رژیم صهیونیستی در نشست محرمانه شامگاه دوشنبه میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم و پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا حضور نداشته و حتی از او برای شرکت در این نشست دعوت نشده بود.

بر اساس این گزارش، نتانیاهو، یسرائیل کاتس، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی، هگست و شماری دیگر از مقام‌ها در این نشست که در پایگاه هوایی عوودا در جنوب اراضی اشغالی برگزار شد، شرکت کردند. شبکه کان توضیحی درباره علت دعوت نشدن رئیس ستاد ارتش این رژیم ارائه نکرد.

رسانه‌های اسرائیلی روز سه‌شنبه گزارش دادند که این دیدار بدون اعلام قبلی انجام شده است. شبکه ۱۲ تلویزیون اسرائیل نیز مدعی شد سفر اعلام‌نشده هگست، هشت روز پیش از انتخابات ۲۷ اکتبر این رژیم صورت گرفته و هم‌زمان، گفت‌و‌گو‌های آمریکا و اسرائیل درباره احتمال از سرگیری عملیات نظامی گسترده علیه ایران ادامه دارد.

زمیر روز سه‌شنبه بار دیگر تأکید کرد که ارتش رژیم صهیونیستی در آستانه انتخابات هفته آینده در وضعیت آماده‌باش کامل قرار دارد و برای شرایط پیش‌رو آماده است.

در انتخابات پیش‌رو، ائتلاف نتانیاهو با احزاب مخالف روبه‌رو خواهد شد؛ رقابتی که در بحبوحه اختلافات سیاسی بر سر آینده ریاست این رژیم برگزار می‌شود. نتانیاهو از دسامبر ۲۰۲۲ ریاست کابینه را بر عهده داشته و ائتلاف او به‌ طور گسترده به‌عنوان راست‌گراترین کابینه توصیف شده است.

نتانیاهو همچنین در سه پرونده با اتهام‌های فساد، رشوه و سوءاستفاده از اعتماد عمومی مواجه است. دیوان کیفری بین‌المللی نیز از سال ۲۰۲۴ حکم بازداشت او را به اتهام ارتکاب جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در نوار غزه صادر کرده است.

بر اساس آمار منتشرشده از اکتبر ۲۰۲۳ تاکنون بیش از ۷۴ هزار فلسطینی در جنگ غزه به شهادت رسیده‌اند.

منبع: خبرگزاری آناتولی