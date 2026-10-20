باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - آیین افتتاح دهمین نمایشگاه تخصصی طلا، جواهر، نقره، ساعت و گوهرسنگ‌ها با حضور فعالان، متخصصان و مسئولان استانی و کشوری در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی فارس برگزار شد.

محسن نهاوندی، مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی فارس، در مراسم افتتاحیه این رویداد با بیان اینکه شرایط برگزاری امسال در وضعیت بسیار مطلوبی قرار دارد به رویکرد تخصصی این دوره از نمایشگاه اشاره و تصریح کرد: امسال مباحث و گفت‌و‌گو‌های تخصصی بسیار جدی و ساختاریافته‌ای در حاشیه نمایشگاه برنامه‌ریزی شده است که می‌تواند راهگشای فعالان این صنعت باشد.

او با تاکید بر مقایسه آماری این دوره نسبت به سال‌های گذشته گفت: خوشبختانه نسبت به سال‌های گذشته امسال نمایشگاه در سالن‌های بیشتری برگزار می‌شود.

مدیرعامل نمایشگاه بین‌المللی فارس افزود: نسبت به سال گذشته، نزدیک به ۴۰ درصد افزایش متراژ را تجربه می‌کنیم و این رویداد در فضایی بالغ بر ۸۰۰۰ متر مربع در حال برگزاری است که یک اتفاق بسیار خوب و ارزشمند برای صنعت نمایشگاهی استان محسوب می‌شود.

نهاوندی در پایان خاطرنشان کرد: در این دوره از نمایشگاه، ۹۶ شرکت‌کننده از ۸ استان کشور حضور دارند و افتخار میزبانی از آنها را داریم. با توجه به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و نشست‌های تخصصی، امیدواریم این رویداد اثرگذاری بسیار جدی‌تر و مثبت‌تری نسبت به سال گذشته داشته باشد و علاقه‌مندان و متخصصان بهره لازم را از آن ببرند.

صنعت طلا و جواهر برای توسعه اقتصادی کشور به حمایت جدی دولت نیاز دارد

نادر بذرافشان رئیس اتحادیه طلا و جواهر ضمن قدردانی از اتحادیه طلا و جواهر شیراز و برگزارکنندگان دهمین نمایشگاه طلا و جواهر این شهر، اظهار کرد: برگزاری این نمایشگاه در شرایطی که کشور با چالش‌ها و التهاب‌های سیاسی و اقتصادی مواجه است، اقدامی ارزشمند به شمار می‌رود و نشان‌دهنده ظرفیت و پویایی صنعت طلا و جواهر کشور است.

او با اشاره به رشد و پیشرفت این صنعت در سال‌های اخیر افزود: صنعت طلا و جواهر در یک دهه گذشته از نظر تولید، طراحی و ساخت پیشرفت قابل توجهی داشته است و این روند نشان می‌دهد که فعالان این حوزه توانسته‌اند ظرفیت‌های ارزشمندی در بخش تولید و توسعه محصولات ایجاد کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر با تأکید بر نقش این صنعت در اقتصاد کشور گفت: صنعت طلا و جواهر می‌تواند نقش محوری در توسعه اقتصادی، ارزآوری و اشتغال‌زایی داشته باشد و با توجه به ظرفیت‌های موجود، زمینه مناسبی برای ایجاد تحول در بخش‌های مختلف اقتصادی فراهم کند.

او با انتقاد از کم‌رنگ بودن حمایت‌های دولتی از این صنعت گفت: فعالان صنعت طلا و جواهر همواره در جلسات و نمایشگاه‌های مختلف بر ضرورت حمایت مسئولان تأکید کرده‌اند، اما این حمایت‌ها متناسب با ظرفیت‌های این صنعت نیست. انتظار می‌رود دولت و نمایندگان مجلس با ایجاد چتر حمایتی مناسب، زمینه رشد بیشتر تولید، توسعه فعالیت‌های صنعتی و تقویت جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور را فراهم کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تهران با قدردانی از برگزارکنندگان نمایشگاه شیراز ادامه داد: به نمایندگی از خود و هیئت‌مدیره اتحادیه طلا و جواهر تهران، از مسئولان برگزاری نمایشگاه، مجموعه مدیریتی اتحادیه شیراز و همچنین جناب آقای صدرزاده که در برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و معتبر در حوزه‌های مختلف صنعت طلا و جواهر نقش داشته‌اند، تشکر می‌کنم.

او ابراز امیدواری کرد برگزاری چنین رویداد‌هایی تداوم داشته باشد و با ایجاد فرصت‌های جدید برای تعامل میان فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صنعتگران، زمینه توسعه و پیشرفت هرچه بیشتر این صنعت فراهم شود.

بذرافشان همچنین با اشاره به ظرفیت‌های استان فارس در حوزه تولید طلا و جواهر خاطرنشان کرد: دهمین نمایشگاه طلا و جواهر شیراز می‌تواند نقش مهمی در توسعه فعالیت‌های اقتصادی استان و تقویت ارتباط میان تولیدکنندگان و فعالان این صنعت ایفا کند.

او با اشاره به اطلاعات ارائه‌شده درباره افزایش تعداد کارگاه‌های تولیدی در این استان افزود: افزایش کارگاه‌های تولیدی، نشانه‌ای مثبت از توسعه این بخش است؛ با این حال، برای ارتقای سطح فعالیت‌ها، افزایش توان تولید و دستیابی به جایگاه مطلوب‌تر، همچنان به برنامه‌ریزی و حمایت بیشتر نیاز داریم.

بذرافشان در پایان با آرزوی موفقیت برای برگزارکنندگان و فعالان این صنعت، ابراز امیدواری کرد که نمایشگاه‌های تخصصی طلا و جواهر در سراسر کشور با قدرت ادامه یابند و زمینه‌ساز رونق تولید، افزایش اشتغال و توسعه اقتصادی کشور باشند.

صنف طلا با غیرت پای کار ایستاد/رشد ۴۰ درصدی نمایشگاه در شرایط بحرانی

صمد صدرزاده، مجری و برگزارکننده دهمین نمایشگاه تخصصی طلا و جواهر هم با اشاره به رکود حاکم بر برخی حوزه‌های نمایشگاهی در سال جاری تصریح کرد: شاید از ابتدای امسال در بسیاری از عناوین نمایشگاهی شاهد رشد نبودیم و اکثر شهر‌ها با کاهش مواجه شدند؛ اما اینکه صنف طلا و جواهر با غیرت، تعصب و همیت بالا پای صنف خود ایستادند و نمایشگاه را در شرایط سخت اقتصادی و بحرانی نسبت به دوره گذشته همراهی کردند، جای تقدیر و تبریک ویژه دارد.

او افزود: به لطف همین همراهی و همدلی بود که توانستیم فضای نمایشگاه را نسبت به دوره گذشته حدود ۴۰ درصد افزایش دهیم.

مهارت‌های هنری، کلید ثروت‌آفرینی و استقلال اقتصادی نسل جوان است

بهزاد مریدی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان فارس نیز با اشاره به پیشینه غنی صنایع دستی استان، اظهار داشت: شیراز کارگاه هنر ایران است و هنرِ این سرزمین در دستان استوار هنرمندانش جاودان می‌ماند.

او با تأکید بر اینکه هنر دست قادر است از خاک، زیبایی و شکوه خلق کند، از جوانان خواست تا برای دستیابی به استقلال اقتصادی و ثروت‌آفرینی، به سراغ یادگیری مهارت‌های اصیلی، چون جواهرسازی، خاتم‌کاری و قلم‌زنی بروند.

مریدی همچنین با تاکید بر اهمیت تبدیل این مهارت‌ها به برند‌های ملی افزود: هم‌افزایی میان نمایشگاه‌های تخصصی و رویداد‌های گردشگری مانند «مهر شیراز»، باعث معرفی هرچه بیشتر توانمندی‌های هنری استان فارس در سطح جهانی خواهد شد.

مدیر کل میراث فرهنگی فارس با اشاره به پیشینه غنی هنرمندان ایرانی، اظهار داشت: امروزه دنیای علم به تنهایی برای زیستن کافی نیست؛ آنچه در سطح جهانی مورد توجه است، مهارت‌هایی است که از پیوند ذهن و دست حاصل می‌شود.

مریدی با تأکید بر اهمیت آموزش‌های کارگاهی، خاطرنشان کرد: حرکت به سمت تولید و ساخت، تنها راه دستیابی به ثروت پایدار و ارزشمند است.

مدیرکل میراث فرهنگی فارس با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی حوزه طلا و جواهرات و پذیرش آنها به عنوان وثیقه‌های بانکی، تأکید کرد: هنر دست ایرانیان قادر است از ساده‌ترین مواد، آثاری شگفت‌انگیز خلق کند که در بازار‌های جهانی جایگاه ویژه‌ای دارند.

او، از جوانان خواست تا با جدیت به سراغ یادگیری هنر‌های اصیلی، چون جواهرسازی، خاتم‌کاری، قلم‌زنی و سفالگری بروند و تأکید کرد: هنرمندی که مهارتی را در دست دارد، هرگز در هیچ جای جهان تنها نخواهد بود.

مریدی در پایان سخنان خود، با اشاره به هم‌افزایی میان رویداد‌های فرهنگی و هنری استان، تأکید کرد: درخشش آثار این نمایشگاه، مکمل زیبایی‌های رویداد "مهر شیراز" است و این زنجیره از رویدادها، تصویری جامع از هنر، فرهنگ و شکوه استان فارس را به نمایش می‌گذارد.