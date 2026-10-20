باشگاه خبرنگاران جوان؛فاطمه محمدی - علی‌اصغر دریایی با اشاره به برگزاری این آزمون با هدف گسترش فرهنگ قرآنی، ارتقای دانش و مهارت‌های قرآنی و تقویت معارف اهل‌بیت (ع) ، اظهار کرد: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۴۳۴ نفر در بخش حفظ و مفاهیم قرآن کریم، ۲۶۸ نفر در بخش حفظ و مفاهیم سوره مبارکه فتح، ۲۰۲ نفر در بخش معارف اهل‌بیت (ع) و ۴۳ نفر در بخش مهارت‌های تبلیغی و ترویجی با عنوان «فصل تعالی» نام‌نویسی کرده‌اند.

وی با اشاره به گستره مشارکت در این آزمون افزود: هر ۱۰ شهرستان استان کردستان در این رویداد حضور دارند و بیشترین تعداد شرکت‌کنندگان به شهرستان سنندج اختصاص دارد. همچنین شهر‌های کوچک‌تر استان از جمله دلبران، موچش، سریش‌آباد، درَج، یاسوکند و بلبان‌آباد نیز در این آزمون مشارکت کرده‌اند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان با بیان اینکه آزمون سراسری قرآن و عترت در چهار فصل محتوایی برگزار می‌شود، تصریح کرد: این آزمون در قالب ۱۴ رشته کتبی و ۱۲ رشته الکترونیکی، روز ۲۸ آبان‌ماه همزمان با سراسر کشور در استان کردستان برگزار خواهد شد.

دریایی درباره شرایط قبولی و امتیازات این آزمون نیز گفت: به قرآن‌آموزانی که موفق به کسب نمره قبولی شوند، گواهینامه پایان دوره اعطا می‌شود و حدنصاب قبولی در تمامی رشته‌ها، کسب حداقل نمره ۷۰ از ۱۰۰ است.

وی ادامه داد: همچنین به شرکت‌کنندگان رشته‌های حفظ و مفاهیم قرآن کریم که در آزمون موفق به کسب نمره قبولی شوند، به ازای هر جزء جدید، مبلغ ۵۰۰ هزار تومان پرداخت خواهد شد.