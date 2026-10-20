باشگاه خبرنگاران جوان - مجید مشکی رایزن فرهنگی کشورمان در پاکستان با حضور در بنیاد ملی کتاب این کشور با کامران جهانگیرخان رئیس و مراد علی خان دبیر این بنیاد دیدار و گفت‌و‌گو نمود.

در این دیدار که با استقبال مدیران بنیاد ملی کتاب همراه بود رایزن جمهوری اسلامی ایران ضمن تقدیم آخرین آثار چاپ شده از سوی رایزنی فرهنگی کشورمان در پاکستان در خصوص تولید، چاپ و نشر کتاب در جمهوری اسلامی ایران و توانمندی‌های کشورمان در این حوزه توضیحاتی را ارائه نمود و خواستار توسعه همکاری‌های رایزنی فرهنگی و بنیاد ملی کتاب شد.

وی همچنین آمادگی رایزنی فرهنگی کشورمان را برای امضای تفاهم‌نامه همکاری با بنیاد ملی کتاب در حوزه ترجمه، چاپ و نشر کتاب اعلام نمود.

در ادامه این دیدار جهانگیر خان رئیس بنیاد ملی کتاب پاکستان با ابراز خرسندی از دیدار با رایزن فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از ایستادگی و مقاومت ملت بزرگ ایران در مقابل قدرت‌های جهانی تقدیر نمود و یاد و خاطره رهبر شهید و بزرگ امت اسلامی حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای (ره) را گرامی داشت.

وی آقای شهید ایران را فخر جهان اسلام، اسوه ملت‌های مستقل و پناه امت مستضف جهان معرفی کرد و گفت: به دلیل کیفیت بالای آثار چه از لحاظ کمی و چه از جنبه کیفی از ترجمه و نشر آثار کودک و نوجوان از زبان فارسی به اردو استقبال می‌کنیم.

وی ضمن تاکید بر مشترکات فراوان فرهنگی دو ملت پاکستان و ایران به سوابق دیرین ارتباطی بین دو کشور اشاره نمود و توسعه همکاری‌های فرهنگی به ویژه در حوزه ترجمه و نشر کتاب را ضرورتی اجتناب ناپذیر دانست.

رئیس بنیاد ملی کتاب پاکستان با استقبال از پیشنهاد رایزن فرهنگی کشورمان در خصوص امضای تفاهمنامه در حوزه ترجمه و نشر به ویژه انتشار کتاب کودکان، آمادگی کامل این بنیاد را برای عقد تفاهم‌نامه اعلام نمود.

در پایان این دیدار مقرر گردید متن پیشنویس تفاهمنامه از سوی بنیاد ملی کتاب جهت بررسی به رایزنی فرهنگی ارسال گردد تا پس از تایید نهایی این تفاهمنامه به امضای مسئولان دو مجموعه رسانده شود.

منبع؛روابط عمومی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی