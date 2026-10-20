باشگاه خبرنگاران جوان - مرتضی تقی‌زاده روز سه‌شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این پرندگان در مسیر مهاجرت و هنگام پرواز در محور دیهوک به نایبند، در حاشیه ورودی پناهگاه حیات‌وحش نایبندان، بر اثر برخورد با کابل‌های برق فشارقوی دچار برق‌گرفتگی و تلف شدند.

وی با اشاره به هم‌زمانی این حادثه با فصل مهاجرت پرندگان افزود: شهرستان طبس به دلیل گستره جغرافیایی و موقعیت طبیعی خود، در این فصل میزبان گونه‌های مختلف پرندگان مهاجر است؛ پرندگانی که در طول مسیر مهاجرت با مخاطرات متعددی روبه‌رو می‌شوند و گاه بر اثر این تهدید‌ها دچار جراحت، شکستگی اندام و مرگ می‌شوند.

وی با قدردانی از شهروندی که این حادثه را به‌سرعت به مسئولان محیط زیست اطلاع داده است، از مردم خواست موارد مشابه را بدون تأخیر به یگان حفاظت محیط زیست گزارش کنند.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست طبس تأکید کرد: اطلاع‌رسانی به‌موقع شهروندان و حضور سریع نیرو‌های امدادی و محیط‌زیست می‌تواند در نجات پرندگان و دیگر جانوران آسیب‌دیده نقش مؤثری داشته باشد.

تقی زاده با اشاره به تجربه‌های پیشین همکاری مردم و محیط‌بانان در نجات حیات‌وحش منطقه، مشارکت شهروندان را در حفاظت از گونه‌های جانوری ارزشمند دانست و از همراهی دوستداران طبیعت قدردانی کرد.

مرگ این ۱۳ فلامینگو در حاشیه یکی از زیستگاه‌های ارزشمند حیات‌وحش خراسان جنوبی، بار دیگر ضرورت توجه به مخاطرات ناشی از زیرساخت‌های انسانی در مسیر‌های پروازی پرندگان مهاجر و بررسی راهکار‌های کاهش تلفات حیات‌وحش را یادآور می‌شود.