آیین‌نامه ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید و خانواده ایشان ابلاغ شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - «ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان» در شورای ترویج گفتمان و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی مصوب و توسط رئیس این شورا ابلاغ  گردید.

 این ضوابط در سومین جلسه شورای ترویج گفتمان انقلاب اسلامی و نشر اندیشه و آثار رهبر شهید انقلاب اسلامی که با هدایت و راهبری دفتر حفظ‌ونشر آثار رهبر شهید و به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور برگزار می‌شود به تصویب رسیده و هدف آن، صیانت از شأن و منزلت والای حقیقی و حقوقی امام مجاهد شهید، حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای قدس‌الله‌نفسه‌الزکیه، ایجاد انسجام و وحدت رویه در تصمیم‌گیری‌ها و اقدامات مربوط به نامگذاری‌های مرتبط با ایشان عنوان شده است.

 متقاضیان ضمن مطالعه «آیین‌نامه ضوابط نامگذاری‌های مرتبط با رهبر شهید انقلاب اسلامی و خانواده ایشان»، درخواست‌های خود را از طریق رایانامه به آدرس shora@khamenei.ir ارسال نمایند.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی دوران

برچسب ها: رهبر شهید انقلاب ، رهبر انقلاب
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