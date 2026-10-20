باشگاه خبرنگاران جوان - سید امین قاسمی با اعلام این خبر اظهار کرد: جشنواره عناب الیگودرز که هر ساله در تاریخ ۷ مهرماه برگزار می‌شود، در فهرست رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

وی افزود: این جشنواره در سطح محلی برگزار می‌شود و با شماره ثبت ۱۰۵۲۵۱۴۴۶ در تاریخ ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ در تقویم رویدادهای گردشگری کشور به ثبت رسیده است.

ثبت این رویداد در تقویم گردشگری کشور، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های بومی شهرستان الیگودرز، توسعه گردشگری محلی و حمایت از تولیدکنندگان عناب در استان لرستان فراهم می‌کند.

منبع: روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی گردشگری و صنایع دستی استان لرستان



