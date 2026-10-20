باشگاه خبرنگاران جوان - علی اصغر طهماسبی در دیدار با محمدجعفر قائم‌پناه معاون اجرایی رئیس‌جمهور در تهران، روند اجرای مصوبات سفر ‎دکتر مسعود پزشکیان به استان گلستان و میزان پیشرفت پروژه‌های مرتبط را مورد بررسی قرار داد.

رییس جمهوری اسلامی ایران در هجدهمین سفر استانی دولت ۲۳ بهمن ۱۴۰۴ به استان گلستان سفر کرد که پروژه‌های متنوعی مانند چهار هزار و ۲۵۴ واحد مسکونی شهری و روستایی، ۲۰۰ پروژه راهسازی شامل طرح‌های توسعه، احداث و ایمن‌سازی راه‌های اصلی، فرعی و روستایی و نیروگاه‌های خورشیدی در این سفر مورد افتتاح قرار گرفت.

دستاورد سفر رییس جمهور به گلستان تصویب مجموع اعتباری بالغ بر ۴۲ هزار و ۷۵۳ میلیارد تومان شامل بودجه عمومی و تسهیلات بانکی برای رفع موانع توسعه و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام بود که سهم منابع دستگاه‌های اجرایی از این اعتبار ۱۰ هزار و ۶۶۵ میلیارد تومان، سهم منابع استانی حدود هزار و ۱۵۰ میلیارد تومان و سهم تسهیلات بانکی ۲۰ هزار میلیارد تومان علاوه بر تسهیلات ارزی است.

تخصیص این اعتبارات بر اساس اولویت‌های سنجیده شده مردم و مسوولان استانی انجام شده و بیشترین اعتبار شامل ۹۶۶ میلیارد تومان به وزارت نیرو اختصاص یافته تا به مدیریت بحران آب و تامین آب آشامیدنی شهر‌های مرزی پرداخته شود و وزارت راه و شهرسازی با هفت هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در رتبه دوم قرار دارد که این اعتبار برای تکمیل پروژه‌های حیاتی نظیر کمربندی گرگان، تقاطع غیرهمسطح کلاله، جاده شاهرود-آذرشهر و تکمیل باند دوم بندرترکمن هزینه خواهد شد و ۲۵۰ میلیارد تومان برای آموزش و پرورش و ۲۰۰ میلیارد تومان برای بهداشت و درمان جهت ارتقای زیرساخت‌های رفاهی در نظر گرفته شده است

همچنین در این دیدار، مهم‌ترین مسائل، ظرفیت‌ها و پروژه‌های راهبردی استان گلستان مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت.

استاندار گلستان با اشاره به موضوع ناترازی انرژی و ضرورت تأمین پایدار سوخت مورد نیاز فصل سرما، بر اتخاذ تدابیر لازم برای پاسخگویی به نیاز بخش‌های مختلف و جلوگیری از بروز مشکلات ناشی از کمبود انرژی و قطعی گاز در ماه‌های سرد سال تأکید کرد.

طبق اعلام طهماسبی، در شورای تامین استان و کارگروه ناترازی، همه سناریو‌های احتمالی مورد بررسی قرار گرفته و برای شرایط مختلف، هفت سناریو آماده شده تا در صورت وقوع هر یک از وضعیت‌های پیش‌بینی‌شده، نحوه مدیریت شرایط مشخص باشد.

موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت در استان گلستان نیز از دیگر محور‌های این دیدار بود و در این بخش ظرفیت‌های موجود برای تأمین منابع مالی مورد نیاز پروژه‌های عمرانی، اقتصادی و زیرساختی از طریق مولدسازی دارایی‌ها بررسی و بر ضرورت تسهیل و تسریع فرآیند‌های اجرایی در این حوزه تأکید شد.

توسعه و تکمیل کریدور بین‌المللی شمال ـ جنوب نیز به عنوان یکی از اولویت‌های مهم استان در این نشست مورد بحث قرار گرفت.

طهماسبی با اشاره به موقعیت راهبردی استان در این مسیر ترانزیتی، بر ضرورت تکمیل زیرساخت‌های مرتبط و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت‌های موجود برای توسعه تجارت، افزایش مبادلات اقتصادی و تقویت جایگاه لجستیکی استان تأکید کرد.

همچنین آخرین وضعیت پروژه پتروشیمی گلستان و اقدامات انجام‌شده برای رفع موانع، تعیین تکلیف و تسریع در روند اجرای این طرح بزرگ اقتصادی مورد بررسی قرار گرفت.

در این دیدار بر تداوم پیگیری موضوعات مطرح‌شده، افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی و تسریع در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار و زیرساختی استان گلستان تاکید شد.