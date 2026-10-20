فرماندار اراک گفت: خبر وقوع انفجار در شرکت آلومینیوم کذب است.

باشگاه خبرنگاران جوان - عصر امروز برخی کانال‌ها و صفحات فضای مجازی در اراک و استان مرکزی با انتشار ویدئویی مدعی انفجار در خط ۶ آلومینیوم اراک شدند و از انفجار در این خط تولید خبر دادند که به شدت مورد بازدید قرار گرفت و سبب نگرانی‌های بسیاری در مردم استان شد.

به دنبال این خبر و پیگیری خبرنگار تسنیم، عبدالرضا حاج علی بیگی فرماندار اراک این خبر را کذب خواند و گفت: خبر وقوع انفجار در شرکت آلومینیوم کذب است و خبر وقوع انفجار در خط ۶ شرکت آلومینیوم کذب است و صحت ندارد.

وی افزود: آنچه رخ داده تنها بروز یک حادثه فنی در سیستم برق بوده که باعث انتشار مقداری بخارات و دود شده است و هرگونه موضوع امنیتی یا خرابکاری قویاً تکذیب می‌شود.