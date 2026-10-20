باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ محسن فتحی در دویست‌وسی‌وچهارمین شب ایستادگی مردم کردستان در سنندج، با قدردانی از حضور مردم در میدان اظهار کرد: استمرار این حضور، نشان‌دهنده علاقه مردم به ایران و اهمیت امنیت و استقلال کشور است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، سلامت و امنیت و شهدای دانش‌آموز، برای رهبر انقلاب آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد و گفت: امیدواریم با تدابیر مسئولان و همراهی مردم، کشور از شرایط کنونی عبور کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان دفاعی کشور افزود: تلاش شبانه‌روزی جوانان و متخصصان ایرانی و تکیه بر دانش بومی، ظرفیت‌های دفاعی کشور را افزایش داده است؛ ظرفیتی که در کنار حمایت مردم، نقش مهمی در بازدارندگی و دفاع از تمامیت ارضی ایران دارد.

فتحی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک اخیر بیان کرد: حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح و تقویت انسجام داخلی، از ضرورت‌های شرایط کنونی است و حضور مردم در صحنه، پشتوانه مهمی برای دفاع از کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: با وجود گلایه‌ها و مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، تریبون‌های عمومی باید در جهت تقویت آرامش، امید و وحدت حرکت کنند و مسئولان نیز با اقدامات عملی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، وحدت میان اقوام و مذاهب را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و افزود: حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، مسئولیتی مشترک میان مردم و مسئولان است.

فتحی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقتصادی مطرح‌شده از سوی بانک جهانی اظهار کرد: امید به بهبود شرایط اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر در حوزه اشتغال جوانان، تولید و معیشت مردم همراه باشد.

وی همچنین از آغاز بررسی اصلاحات پیشنهادی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و گفت: این اصلاحات می‌تواند در رفع موانع قانونی تولید و حمایت از فعالان اقتصادی مؤثر باشد و مجلس پیگیری این موضوعات را در دستور کار دارد.

فتحی در ادامه با اشاره به وضعیت فروش نفت و تأمین کالا‌های اساسی، بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین نیاز‌های کشور و حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیرو‌های مسلح در مأموریت‌های دفاعی و امنیتی کشور گفت: فداکاری این نیرو‌ها و دوری آنان از خانواده برای تأمین امنیت مردم، قابل تقدیر است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از حضور مردم در دویست‌وسی‌وچهارمین شب ایستادگی در سنندج، بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان تأکید کرد.