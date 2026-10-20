نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تأکید بر نقش وحدت ملی در اقتدار کشور گفت: انسجام میان مردم و توان دفاعی نیرو‌های مسلح، از مهم‌ترین عوامل بازدارندگی در برابر تهدید‌های خارجی است.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرمان صالحی _ محسن فتحی در دویست‌وسی‌وچهارمین شب ایستادگی مردم کردستان در سنندج، با قدردانی از حضور مردم در میدان اظهار کرد: استمرار این حضور، نشان‌دهنده علاقه مردم به ایران و اهمیت امنیت و استقلال کشور است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مدافعان حرم، سلامت و امنیت و شهدای دانش‌آموز، برای رهبر انقلاب آرزوی سلامتی و طول عمر باعزت کرد و گفت: امیدواریم با تدابیر مسئولان و همراهی مردم، کشور از شرایط کنونی عبور کند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به توان دفاعی کشور افزود: تلاش شبانه‌روزی جوانان و متخصصان ایرانی و تکیه بر دانش بومی، ظرفیت‌های دفاعی کشور را افزایش داده است؛ ظرفیتی که در کنار حمایت مردم، نقش مهمی در بازدارندگی و دفاع از تمامیت ارضی ایران دارد.

فتحی با اشاره به تحولات منطقه‌ای و رفت‌وآمد‌های دیپلماتیک اخیر بیان کرد: حفظ آمادگی نیرو‌های مسلح و تقویت انسجام داخلی، از ضرورت‌های شرایط کنونی است و حضور مردم در صحنه، پشتوانه مهمی برای دفاع از کشور به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه گفت: با وجود گلایه‌ها و مطالبات مردم در حوزه‌های اقتصادی و معیشتی، تریبون‌های عمومی باید در جهت تقویت آرامش، امید و وحدت حرکت کنند و مسئولان نیز با اقدامات عملی برای رفع مشکلات مردم تلاش کنند.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی، وحدت میان اقوام و مذاهب را یکی از مؤلفه‌های مهم قدرت ملی دانست و افزود: حفظ همبستگی اجتماعی و جلوگیری از اختلاف‌افکنی، مسئولیتی مشترک میان مردم و مسئولان است.

فتحی با اشاره به پیش‌بینی‌های اقتصادی مطرح‌شده از سوی بانک جهانی اظهار کرد: امید به بهبود شرایط اقتصادی باید با برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثر در حوزه اشتغال جوانان، تولید و معیشت مردم همراه باشد.

وی همچنین از آغاز بررسی اصلاحات پیشنهادی دولت در چارچوب برنامه هفتم توسعه در کمیسیون‌های تخصصی مجلس خبر داد و گفت: این اصلاحات می‌تواند در رفع موانع قانونی تولید و حمایت از فعالان اقتصادی مؤثر باشد و مجلس پیگیری این موضوعات را در دستور کار دارد.

فتحی در ادامه با اشاره به وضعیت فروش نفت و تأمین کالا‌های اساسی، بر تداوم تلاش‌ها برای تأمین نیاز‌های کشور و حفظ جریان فعالیت‌های اقتصادی تأکید کرد.

وی با قدردانی از تلاش نیرو‌های مسلح در مأموریت‌های دفاعی و امنیتی کشور گفت: فداکاری این نیرو‌ها و دوری آنان از خانواده برای تأمین امنیت مردم، قابل تقدیر است.

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی در پایان با قدردانی از حضور مردم در دویست‌وسی‌وچهارمین شب ایستادگی در سنندج، بر ضرورت تلاش بیشتر مسئولان برای پاسخ‌گویی به مطالبات مردم و بهبود شرایط زندگی آنان تأکید کرد.

برچسب ها: کردستان ، اقتدار ایران ، نماینده مردم
خبرهای مرتبط
ثبت‌نام ۳۴ میلیون نفر در پویش جان‌فدا؛ مردم پشتوانه اقتدار کشور
آمادگی شهرستان برای برگزاری انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا
قهرمانان آینده ورزش کشور از مدارس شناسایی می‌شوند
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
پایان کلاف سردرگم صف‌های بنزین در کردستان؛ کارت‌های اضطراری جمع می‌شوند
مردم کردستان در جنگ ۴۰ روزه پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان دادند
مردم کردستان در خط مقدم دفاع از انقلاب هستند
۲۷۱ طرح اشتغال‌زایی مریوان در انتظار تسهیلات بانکی
رازهای تاریخ کهن سنندج در کاوش‌های باستان‌شناسی آبیدر
آخرین اخبار
۲۷۱ طرح اشتغال‌زایی مریوان در انتظار تسهیلات بانکی
رازهای تاریخ کهن سنندج در کاوش‌های باستان‌شناسی آبیدر
پایان کلاف سردرگم صف‌های بنزین در کردستان؛ کارت‌های اضطراری جمع می‌شوند
مردم کردستان در خط مقدم دفاع از انقلاب هستند
مردم کردستان در جنگ ۴۰ روزه پاسخ دندان‌شکنی به دشمنان دادند
پرداخت اجاره بهای ساکنین ترانشه گریزه امکانپذیر شد
قهرمانان آینده ورزش کشور از مدارس شناسایی می‌شوند
رشد چشمگیر سرانه فضای ورزشی دانش‌آموزان کردستان
افتتاح ۴۴ پروژه ورزشی درون‌مدرسه‌ای در کردستان
از یک مشاجره ساده تا نزاع خیابانی؛ خشم چگونه به خشونت تبدیل می‌شود؟
کاهش ضایعات و افزایش ارزش افزوده؛ دستاورد توسعه صنایع تبدیلی در کردستان
خطر پوکی استخوان در زنان بالای ۵۰ سال بیشتر از مردان است