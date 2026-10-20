باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - روسیه یک تأسیسات راداری بزرگ در منطقه برون‌بوم کالینینگراد در غرب این کشور احداث کرده است که به گفته رسانه‌های انگلیسی، قابلیت شناسایی هواپیماها، موشک‌ها و شناور‌های دریایی را در فاصله‌ای تا ۳۲۰۰ کیلومتر دارد.

روزنامه تایمز انگلیس روز دوشنبه با استناد به تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد این سامانه می‌تواند توانایی مسکو برای نظارت بر مناطق شمالی و غربی اروپا، از جمله انگلیس، را افزایش دهد.

این تأسیسات در نزدیکی شهر گوارْدِیسک در کالینینگراد قرار دارد؛ منطقه‌ای به‌شدت نظامی‌شده که با لهستان و لیتوانی، دو عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) هم‌مرز است.

بر اساس این گزارش، این مجموعه از سه بازوی آنتنی تشکیل شده که طول هر کدام حدود ۵۰۰ متر است. ساختار تأسیسات نشان می‌دهد که احتمالاً با یک سامانه راداری فراافق روبه‌رو هستیم؛ فناوری‌ای که برای شناسایی اهداف فراتر از محدوده دید مستقیم رادار‌های متعارف طراحی شده است.

رادار‌های فراافق با استفاده از امواج رادیویی فرکانس بالا و بازتاب آنها از لایه یون‌سپهر جو زمین، امکان شناسایی اهداف را در فواصل بسیار دورتر از رادار‌های معمولی فراهم می‌کنند.

برد این سامانه بین ۸۸۵ تا ۳۲۰۰ کیلومتر برآورد شده است؛ قابلیتی که در صورت تأیید، می‌تواند امکان پایش فعالیت‌های نظامی در بخش‌های گسترده‌ای از اروپا را برای روسیه فراهم کند.

کالینینگراد به دلیل موقعیت راهبردی خود در ساحل دریای بالتیک و قرار گرفتن میان لهستان و لیتوانی، دو کشور عضو ناتو، از اهمیت نظامی ویژه‌ای برای مسکو برخوردار است.

منبع: خبرگزاری آناتولی