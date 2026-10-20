عضو خبرگان رهبری گفت: پرورش انسان‌های توانمند و اثرگذار، سرمایه‌گذاری‌ برای آینده کشور است.

باشگاه خبرنگاران جوان - آیت‌الله قربانعلی دری نجف‌آبادی، نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی، عصر امروز در آیین همایش روز اراک با تأکید بر ضرورت تربیت نسل‌های توانمند و مسئولیت‌پذیر گفت: استان مرکزی خاستگاه مفاخر بزرگی همچون امیرکبیر و قائم‌مقام فراهانی است و پاسداشت میراث این شخصیت‌ها باید با پرورش انسان‌های کارآمد، بااخلاق و اثرگذار ادامه یابد.

وی افزود: استان مرکزی در طول تاریخ شخصیت‌های برجسته‌ای را در عرصه‌های علمی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی به ایران معرفی کرده است و صیانت از این سرمایه‌های تاریخی و فرهنگی، مسئولیتی همگانی به شمار می‌رود.

نماینده ولی‌فقیه در استان مرکزی با اشاره به جایگاه امیرکبیر در تاریخ ایران تصریح کرد: امیرکبیر برای پیشرفت کشور، ارتقای دانش و تثبیت حقوق ملت تلاش کرد و امروز نیز جامعه به انسان‌هایی در تراز این شخصیت بزرگ نیاز دارد که با شرافت، عدالت‌خواهی و اقتدار، در مسیر صیانت از منافع ملی گام بردارند.

دری نجف‌آبادی با اشاره به حوادث تاریخی و قرارداد‌های گلستان و ترکمانچای بیان کرد: حفظ تمامیت ارضی، استقلال کشور و حقوق ملت از مهم‌ترین وظایف نسل امروز است و نباید اجازه داد فداکاری شهدا و بزرگان تاریخ ایران به فراموشی سپرده شود.

وی با تأکید بر ظرفیت‌های علمی و فرهنگی استان مرکزی افزود: معرفی و الگوسازی از شخصیت‌هایی همچون آیت‌الله آقاضیاء عراقی و دیگر مفاخر علمی استان می‌تواند در تربیت نسل‌های آینده و تقویت هویت فرهنگی جامعه نقش مؤثری داشته باشد.

عضو خبرگان رهبری پرورش انسان‌های توانمند و اثرگذار را از مهم‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها برای آینده کشور دانست و اظهار کرد: شخصیت‌هایی همچون شهید مصطفی چمران با کسب دانش و تخصص، توانایی‌های خود را در خدمت آرمان‌های بزرگ قرار دادند و این مسیر می‌تواند الگویی برای نسل جوان باشد.

دری نجف‌آبادی با بیان اینکه پیشرفت ایران اسلامی در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، علمی، فناوری و خدمات اجتماعی نیازمند تلاش جمعی است، خاطرنشان کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی و علمی کشور و ادامه راه شهدا و بزرگان، زمینه‌ساز عزت، استقلال و سربلندی ایران خواهد بود.

برچسب ها: ترکمانچای ، سرمایه گذاری
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