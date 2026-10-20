استاد حوزه علمیه گفت: شخصیت شهید مصطفی خمینی، ترکیبی از علم، اخلاق و معرفت بود که در کنار امام خمینی(ره) نقش مهمی در پیشبرد نهضت اسلامی ایفا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -مراسم چهل‌ونهمین سالگرد بزرگداشت شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، با محوریت بررسی ابعاد علمی و اندیشه تفسیری ایشان، در مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم، جمعی از علما، اساتید حوزه، پژوهشگران و شخصیت‌های علمی و فرهنگی حضور یافتند و یاد و مقام علمی این شهید والامقام را گرامی داشتند.

بدون شهید مصطفی خمینی، انقلاب به اهدافش نمی‌رسید

حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی جوادی آملی، استاد حوزه و دانشگاه، در مراسم چهل‌ونهمین سالگرد بزرگداشت شهید آیت‌الله سید مصطفی خمینی، با اشاره به جایگاه علمی، اخلاقی و معرفتی این شهید والامقام اظهار داشت: شخصیت شهید مصطفی خمینی، ترکیبی از علم، اخلاق و معرفت بود که در کنار امام خمینی(ره) نقش مهمی در پیشبرد نهضت اسلامی ایفا کرد.

وی در ادامه با تأکید بر نقش بی‌بدیل شهید مصطفی خمینی تصریح کرد: اگر شخصیتی همچون ایشان در کنار امام خمینی(ره) نبود، این انقلاب نمی‌توانست به اهداف خود دست یابد و مسیر نهضت اسلامی به گونه‌ای دیگر رقم می‌خورد.

جوادی آملی خاطرنشان کرد: شهید مصطفی خمینی با پشتوانه علمی و معرفتی خود، یار و یاور امام در مسیر مبارزه با ظلم و استکبار بود و یاد و راه او باید برای نسل‌های آینده الگوسازی شود.

شهید مصطفی خمینی، خمینی ثانی بود

استاد حوزه و دانشگاه، در ادامه سخنان خود در مراسم بزرگداشت شهید سید مصطفی خمینی، با توصیف ایشان به‌عنوان «خمینی ثانی» اظهار داشت: شهید مصطفی خمینی آینه‌ای تمام‌نما از شخصیت امام خمینی(ره) بود.

وی در ادامه با تشریح ابعاد شخصیتی شهید مصطفی خمینی تصریح کرد: ایشان جلوه‌های مختلف شخصیت امام خمینی(ره) را در ابعاد رفتاری، علمی، نظری، اخلاقی، معرفتی و دینی در خود داشت و در همه این عرصه‌ها، پیرو و همانند امام بود.

جوادی آملی خاطرنشان کرد: لقب «خمینی ثانی» نشان‌دهنده جایگاه والای شهید مصطفی خمینی است و ایشان با برخورداری از این ویژگی‌ها، توانست در مسیر نهضت اسلامی نقشی تأثیرگذار ایفا کند.

تفسیر قرآن نیازمند شناخت عمیق است

وی در ادامه سخنان خود در مراسم بزرگداشت شهید مصطفی خمینی، با اشاره به گستره اندیشه امام خمینی(ره) در جهان و جامعه انسانی اظهار داشت: اندیشه امام خمینی(ره) فراتر از مرزهای جغرافیایی، بر جوامع بشری تأثیرگذار بوده است.

وی در ادامه با تأکید بر اهمیت شناخت عمیق قرآن کریم تصریح کرد: تا زمانی که قرآن را به‌درستی نشناسیم، امکان تفسیر آن را نخواهیم داشت و شناخت صحیح قرآن، پیش‌نیاز اصلی تفسیر آن است.

جوادی آملی خاطرنشان کرد: تفسیر قرآن نیازمند فهم عمیق و شناخت همه‌جانبه از این کتاب آسمانی است و بدون این شناخت، تفسیر به نتیجه مطلوب نخواهد رسید.