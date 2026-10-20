باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی - محمدحافظ حکمی،معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در دومین جلسه کارگروه تخصصی مناسبات و تعاملات دولت و روحانیت در عرصه اطلاع‌رسانی که در دانشکده دین و رسانه برگزار شد، با اشاره به اهمیت پیوند مفاهیم بنیادین انقلاب اسلامی، از جمله عدالت، با مدیریت عالمانه فضای مجازی و مقابله با جنگ نرم اظهار داشت: باید میان ارزش‌های انقلاب اسلامی و مدیریت فضای مجازی پیوندی عمیق برقرار شود.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم حمایت از پلتفرم‌های داخلی تصریح کرد: مهاجرت کاربران از پلتفرم‌های خارجی به پلتفرم‌های داخلی و حمایت از تولیدکنندگان محتوای متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی باید در دستور کار قرار گیرد.

حکمی خاطرنشان کرد: مقابله با جنگ نرم دشمن و مدیریت عالمانه فضای مجازی، نیازمند برنامه‌ریزی دقیق و حمایت از تولید محتوای فاخر و متناسب با ارزش‌های اسلامی است تا کاربران به سمت پلتفرم‌های داخلی جذب شوند.

تأکید بر نقش قم و حوزه‌های علمیه در حکمرانی فضای مجازی

معاون فناوری، نوآوری و امور بین‌الملل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ادامه با اشاره به ضرورت تحول در حکمرانی فضای مجازی تصریح کرد: این تحول نیازمند اقدامات علمی، اثرگذار و فاخر است و بدون برنامه‌ریزی دقیق و بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود، امکان‌پذیر نخواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: شهر قم و حوزه‌های علمیه، بدون شک می‌توانند در این زمینه نقش‌آفرین باشند و با تولید محتوای فاخر و متناسب با نیازهای انقلاب اسلامی، در حکمرانی فضای مجازی سهیم شوند.

ضرورت توجه به مبانی فکری هوش مصنوعی و بومی سازی آن

سردار صادقان، مشاور وزیر ارتباطات هم با تأکید بر ضرورت توجه به مبانی فکری هوش مصنوعی و بومی سازی آن اظهار داشت: پشت فلسفه هوش مصنوعی، تفکری واحد وجود دارد که نباید از آن غافل شد.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت شناخت این مبانی تصریح کرد: توجه به مبانی فکری و فلسفی هوش مصنوعی، برای مدیریت صحیح این فناوری و جلوگیری از تأثیرات منفی آن ضروری است.

صادقان خاطرنشان کرد: بدون شناخت تفکر حاکم بر هوش مصنوعی، نمی‌توان از ظرفیت‌های آن به‌درستی بهره برد و در برابر چالش‌های آن ایستادگی کرد.