باشگاه خبرنگاران جوان؛ فلاحتی ـ محی‌الدین، شهردار یزد، ضمن تبریک ایام ولادت حضرت زینب (س) گفت: بوستان حضرت معصومه پس از بوستان بانوان تهران، با وسعت ۱۳ هکتار بزرگ‌ترین پارک مختص بانوان است.

وی افزود: در ایام ولادت حضرت زینب (س)، فاز اول این پارک افتتاح می‌شود و در آینده نیز ساخت و تجهیز سالن چندمنظوره برای برگزاری برنامه‌های مختلف بانوان در این پارک انجام خواهد شد.

شهردار یزد با اشاره به اهمیت ایجاد فضایی برای ورزش و سلامت بانوان گفت: زمین‌های ورزشی متنوع، پیست دوچرخه‌سواری، مسیر پیاده‌روی، بهره‌گیری از فضای سبز موجود و استفاده از مبلمان متفاوت با رنگ‌بندی خاص، از جمله اهداف شهرداری برای توجه و جلب رضایت بانوان یزدی در احداث و تجهیز پارک حضرت معصومه بوده است.

وی ادامه داد: این پارک پس از چهار پارک اختصاصی با وسعت تقریبی ۲ هکتار، با مساحت ۱۳ هکتار یکی از بزرگ‌ترین پارک‌های کشور است و از نظر جانمایی در منطقه‌ای دور از اشراف بصری ساختمان‌های اطراف قرار گرفته و امنیت و آرامش بانوان در آن مد نظر قرار داده شده است.

وی در پایان گفت:این پارک با هدف ایجاد فضایی امن و مناسب برای بانوان طراحی شده و امکاناتی برای استفاده اختصاصی آنان فراهم کرده است. افتتاح این فضا در راستای توسعه زیرساخت‌های شهری و توجه به نیاز‌های تفریحی و ورزشی بانوان انجام شده است.

لازم به ذکر است پنجمین بوستان اختصاصی بانوان یزد در امشب ۲۸ مهرماه ۱۴۰۵ با حضور استاندار، شهردار و اعضای شورای شهر یزد به بهره‌برداری رسید.