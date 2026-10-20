باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی علی عبدالعلی زاده در هفتادوسومین سالگرد تاسیس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران، با تأکید بر ضرورت حمایت دولت از شرکت‌های بخش خصوصی فعال در حوزه حمل‌ونقل دریایی گفت: بیش از ۱۵ سال است که در دولت‌های مختلف بر ضرورت حمایت از این شرکت‌ها تأکید کرده‌ایم و معتقدیم بی‌توجهی به ظرفیت‌های ایجادشده در بخش خصوصی، خسارتی برای کل کشور به همراه خواهد داشت.

وی با اشاره به تلاش شرکت‌های ایرانی برای توسعه فعالیت‌های دریایی و ایجاد ظرفیت‌های حمل‌ونقل در کشور اظهار کرد: شرکت‌هایی که با وجود بی‌مهری‌ها و محدودیت‌های دولتی توانسته‌اند شکل بگیرند و توسعه پیدا کنند، امروز ظرفیت‌های ارزشمندی برای جمهوری اسلامی ایران ایجاد کرده‌اند و شایسته حمایت و پشتیبانی هستند.

پل‌مه با تأکید بر نقش دولت در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی افزود: دولت باید با فراهم کردن زمینه‌های لازم، از جمله ارائه تسهیلات و رفع موانع، به تقویت توانمندی‌های بخش خصوصی کمک کند؛ چراکه توسعه اقتصاد در حوزه‌های مختلف، از جمله حمل‌ونقل دریایی، بدون مشارکت و توانمندسازی فعالان بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست.

دبیر انجمن کشتیرانی همچنین با اشاره به آسیب‌دیدن بخش خصوصی در حوادث و تهدیدهای دریایی، بر ضرورت حمایت از فعالان این حوزه تأکید کرد و گفت: باید شرایطی فراهم شود که شرکت‌های خصوصی فعال در صنعت کشتیرانی، به‌ویژه شرکت‌هایی که در آب‌های خلیج فارس فعالیت می‌کنند و در معرض آسیب و تهدید قرار دارند، از حمایت مؤثر برخوردار شوند.