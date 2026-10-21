باشگاه خبرنگاران جوان -فرامرز عظیمی شهردار کلان‌شهر قم در مراسم تجلیل از بانوان محلات فعال در تجمعات شبانه «امت مبعوث‌شده» که به همت اداره کل بانوان، خانواده و جمعیت شهرداری قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت حضور آگاهانه مردم در صحنه‌های اجتماعی، بر ضرورت تقویت انسجام ملی، ارتقای آگاهی عمومی و آموزش شهروندان در حوزه پدافند غیرعامل تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش تجمعات شبانه در تقویت همبستگی اجتماعی اظهار کرد: حضور مردم در این تجمعات، علاوه بر نمایش وحدت و همدلی، در تقویت انسجام ملی و حفظ روحیه عمومی جامعه مؤثر است. این حضور جمعی، زمینه‌ساز تقویت احساس امنیت و آرامش در جامعه بوده و می‌تواند در برابر توطئه‌ها و برنامه‌های دشمن برای ایجاد بی‌ثباتی و تفرقه، نقش بازدارنده داشته باشد.

شهردار کلانشهر قم با اشاره به تلاش دشمن برای ایجاد ناامنی و برهم زدن ثبات داخلی افزود: تجمعات شبانه مردم با نمایش همبستگی و حضور مسئولانه شهروندان، در خنثی‌سازی اهداف دشمن برای ایجاد آشوب و پیشبرد سناریوهای بی‌ثبات‌کننده، از جمله آنچه کودتای داخلی خوانده می‌شود، نقش مهمی ایفا کرده است.

عظیمی در ادامه با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت این حضور مردمی برای افزایش آگاهی عمومی تصریح کرد: لازم است آموزش‌های مرتبط با پدافند غیرعامل با جدیت دنبال شود و در صورت امکان، محتوای آموزشی در تجمعات مختلف، به‌ویژه تجمعات شبانه، ارائه شود تا شهروندان با اقدامات ضروری و نحوه مواجهه صحیح با شرایط اضطراری آشنایی بیشتری پیدا کنند.

وی با اشاره به اهمیت آمادگی جامعه در برابر شرایط پیش‌بینی‌نشده بیان کرد: این آمادگی به معنای قطعی دانستن وقوع جنگ نیست، بلکه هدف آن افزایش توان مواجهه با حوادث احتمالی و مدیریت صحیح شرایط غیرمترقبه است. در چنین موقعیت‌هایی، علاوه بر انجام وظایف نیروهای نظامی و انتظامی، رفتار، روحیه و مسئولیت‌پذیری شهروندان نیز در حفظ آرامش عمومی و مدیریت شرایط نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

نقش‌آفرینی بانوان قمی در خدمت‌رسانی و تقویت همبستگی اجتماعی

شهردار قم با اشاره به نقش بانوان قمی در عرصه‌های اجتماعی و فعالیت‌های مردمی، از مشارکت و خدمت‌رسانی آنان در مراسم بدرقه و تشییع رهبر شهید ایران که در قم برگزار شد، یاد کرد و این حضور را جلوه‌ای از مسئولیت‌پذیری، همراهی و ظرفیت ارزشمند بانوان در خدمت به جامعه دانست.

وی با تأکید بر اهمیت مشارکت بانوان در برنامه‌های اجتماعی و فعالیت‌های محله‌محور اظهار کرد: بانوان با حضور مؤثر در عرصه‌های مختلف، از جمله خدمت‌رسانی به مردم و مشارکت در تجمعات شبانه، می‌توانند نقش مهمی در تقویت همبستگی اجتماعی، افزایش آرامش عمومی و گسترش فرهنگ مسئولیت‌پذیری ایفا کنند.

عظیمی با اشاره به ضرورت توجه به ظرفیت‌های محلات افزود: استفاده از توانمندی بانوان و فعالان محلی در برنامه‌های فرهنگی، اجتماعی و آموزشی، زمینه را برای ارتباط مؤثرتر با شهروندان و گسترش آموزش‌های عمومی فراهم می‌کند؛ ظرفیتی که باید با برنامه‌ریزی منسجم و استمرار فعالیت‌ها تقویت شود.

آموزش پدافند غیرعامل؛ ضرورتی برای افزایش آمادگی شهروندان

شهردار کلانشهر قم در بخش دیگری از سخنان خود، آموزش همگانی در حوزه پدافند غیرعامل را یکی از ضرورت‌های مدیریت شهری دانست و خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی جامع و کاربردی در تجمعات مختلف شد.

وی گفت: آموزش‌ها نباید به جمعیت یا تعداد مشخصی از مخاطبان محدود شود، بلکه باید از هر فرصت برای افزایش آگاهی شهروندان استفاده کرد تا افراد بدانند در شرایط اضطراری چه اقداماتی انجام دهند و چگونه با مسئولیت‌پذیری و هماهنگی، به حفظ امنیت و آرامش جامعه کمک کنند.

عظیمی با تشریح مفهوم دفاع غیرنظامی و اهمیت تقسیم وظایف در شرایط بحرانی اظهار کرد: دفاع غیرنظامی به معنای آمادگی همه بخش‌ها و افراد برای ایفای نقش متناسب با مسئولیت‌های خود است. هر فرد، متناسب با جایگاه و وظیفه‌ای که بر عهده دارد، باید بداند در شرایط اضطراری چه اقدامی انجام دهد و چگونه در مدیریت صحیح وضعیت مشارکت کند.

وی در توضیح این موضوع به اقداماتی همچون قطع برق در زمان تخلیه، باز نگه‌داشتن مسیرهای عبور، رفع موانع، جلوگیری از ازدحام و هدایت افراد به مسیرهای مناسب اشاره کرد و افزود: این اقدامات ساده، در صورت انجام صحیح و هماهنگ، می‌توانند به کاهش خطرات و تسهیل مدیریت بحران کمک کنند.

شهردار قم با تأکید بر اینکه مسئولیت‌پذیری در حوزه دفاع غیرنظامی تنها به مدیران و مسئولان محدود نیست، خاطرنشان کرد: از مدیران شهری و مسئولان حوزه بحران تا کارکنان و شهروندان، هر فرد باید وظیفه خود را بشناسد و برای انجام صحیح آن آمادگی داشته باشد. این شناخت و آمادگی، زمینه‌ساز هماهنگی بیشتر و افزایش توان جامعه در مواجهه با حوادث خواهد بود.

عظیمی در ادامه با اشاره به تجربه برخی کشورها در سازمان‌دهی دفاع غیرنظامی، بر اهمیت برنامه‌ریزی، آموزش مستمر و تعیین مسئولیت‌های مشخص تأکید کرد و گفت: آمادگی شهری تنها به امکانات و تجهیزات وابسته نیست، بلکه آگاهی، آموزش، هماهنگی و آمادگی افراد نیز نقش مهمی در اثربخشی اقدامات دارد.

وی افزود: هرچه آموزش‌ها دقیق‌تر و تقسیم وظایف روشن‌تر باشد، امکان مدیریت بهتر شرایط و کاهش آسیب‌های احتمالی افزایش می‌یابد. ازاین‌رو، باید از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی، محلات و مجموعه‌های مردمی برای گسترش آموزش‌های عمومی استفاده کرد.

شهردار کلانشهر قم در پایان با تأکید بر ضرورت استمرار برنامه‌های آگاهی‌بخش خاطرنشان کرد: تقویت انسجام ملی، مشارکت مسئولانه مردم، افزایش آگاهی عمومی و آمادگی در برابر شرایط غیرمترقبه، در کنار یکدیگر می‌توانند به حفظ آرامش جامعه و ارتقای توان مدیریت شهری در شرایط حساس کمک کنند. بر همین اساس، آموزش‌های پدافند غیرعامل باید به‌صورت مستمر و کاربردی دنبال شود تا شهروندان در موقعیت‌های مختلف با آگاهی، هماهنگی و مسئولیت‌پذیری بیشتری عمل کنند.