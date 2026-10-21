شبکه فاضلاب اهواز، با نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر خط و ۵۲ هزار انشعاب، این روزها زیر فشار فصلی سنگینی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ساسان ناصری زاده - فرهاد حافظی، معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای اهواز، با تشریح برنامه‌ها و تمهیدات اندیشیده‌شده برای رفع مشکلات، از افزایش سه‌برابری حجم فاضلاب در این فصل نسبت به ماه قبل خبر می‌دهد.

شبکه فاضلاب اهواز، به‌واسطه گستردگی شهر و قدمت بخش بزرگی از خطوط آن، سال‌هاست با مشکل گرفتگی، ریزش و پس‌زدگی دست‌وپنجه نرم می‌کند.

ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پمپاژ آب‌های سطحی به شبکه فاضلاب و قطعی برق، از جمله عواملی هستند که این شبکه را در آستانه بحران قرار می‌دهند. حالا با آغاز فصل بارش و افزایش حجم فاضلاب، آماده‌باش ناوگان و اکیپ‌های لایروبی، به اولویت اصلی آبفا بدل شده است.

سه برابر شدن حجم فاضلاب

حافظی با اشاره به وضعیت فعلی شبکه گفت: شهری گسترده داریم با نزدیک به ۲۰۰۰ کیلومتر شبکه فاضلاب و ۵۲ هزار انشعاب. در این فصل، حجم فاضلاب بیشتر از ماه قبل شده؛ بر اساس آمار، نسبت به ماه قبل تقریباً سه برابر شده است. ولی ماشین‌آلات ما در ۵ منطقه، ۲۵ بیل مکانیکی و دستگاه های مکانیزه آماده کارند و لایروبی‌مان هم با ۱۵ اکیپ در حال انجام است.

او افزود: در خیابان ۲۲ بهمن، نقطه ریزشی در دستور کارمان قرار گرفته و از فردا اقدامات را در این نقطه آغاز می کنیم.

عوامل گرفتگی؛ از ساخت‌وساز غیرمجاز تا قطعی برق

معاون بهره‌برداری و توسعه فاضلاب آبفای اهواز با اشاره به دلایل گرفتگی فاضلاب تصریح کرد: ساخت‌وسازهای غیرمجاز، پمپاژ آب‌های سطحی به منطقه و قطعی برق باعث گرفتگی فاضلاب می‌شود. ولی کارکنان آبفا در کوتاه‌ترین مدت با ماشین‌آلات مکانیزه نسبت به رفع انسداد اقدام می‌کنند. ما تقریباً از اول سال تاکنون بالای ۶۰۰ کیلومتر لایروبی کرده‌ایم.

این مقام مسئول در پاسخ به پرسشی درباره آبگرفتگی معابر در دیگر محلات اهواز، از جمله زیتون کارمندی، گفت: در زیتون کارمندی، بحث ریزشی نبوده، اما گروه‌های لایروبی‌مان را بیشتر کرده‌ایم. در سامانه ۱۲۲ برای زیتون کارمندی ۷ آدرس ریزشی گزارش شده، ولی زمان می‌برد تا رفع شود؛ چون شبکه گسترده است و ۵۰ درصد از این شبکه نیاز به اصلاح و توسعه دارد که نیازمند حمایت دولت است.

بیمارستان ابوذر؛ پمپاژی که فاضلاب نیست

حافظی درباره مشکل بیمارستان ابوذر نیز گفت: در نزدیکی بیمارستان ابوذر مهمانسرای واقع است که آب‌های زیرزمینی را به سطح شبکه فاضلاب پمپاژ می‌کند. این مجموعه تذکرات لازم را دریافت کرده و در اولین فرصت با آن‌ها برخورد می‌شود تا دیگر پمپاژ نکنند. آن نکته‌ای که از طریق پمپ از داخل یک مجموعه به سطح زمین ریزش می‌کند، فاضلاب نیست.

او در پایان گفت: تلاش ما این است که مشکلات مردم را به حداقل برسانیم و تمام ماشین‌آلات ما به‌روز شده‌اند. از مردم نیز می‌خواهیم از طریق سامانه ۱۲۲ اطلاع‌رسانی کنند تا همکاران ما در کمترین زمان نسبت به رفع انسداد آن منطقه اقدام کنند.

شبکه فاضلاب اهواز، با ۲۰۰۰ کیلومتر خط و فصلی که حجم فاضلاب را سه برابر کرده، امسال آزمونی سخت پیش رو دارد.

۱۵ اکیپ لایروبی و ۶۰۰ کیلومتر لایروبی از ابتدای سال، نشانه تلاش است، اما ۵۰ درصد شبکه فرسوده، واقعیتی است که با هیچ اکیپی پنهان نمی‌شود. تا وقتی اصلاح و توسعه شبکه به حمایت دولت گره خورده، هر بارش می‌تواند دوباره خیابان‌ها را به کام فاضلاب بکشاند.