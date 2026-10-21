باشگاه خبرنگاران جوان؛ پریزاد اقبالی - محسن بنائیان، طراح و فعال حوزه پارچه و پوشاک در شهرستان خلیل‌آباد خراسان رضوی، با بهره‌گیری از گوهرسنگ‌های طبیعی عقیق، دکمه‌هایی لوکس و غیرتکراری طراحی کرده است؛ محصولی که به گفته او، هر قطعه آن به دلیل تفاوت‌های طبیعی سنگ‌ها، هویتی مستقل دارد و قابلیت تولید انبوه به شیوه متعارف را ندارد.

بنائیان با اشاره به هدف صادراتی این طرح گفت: ایده تولید دکمه‌های سنگی از ابتدا با نگاه به بازار‌های بین‌المللی شکل گرفته است و کشور‌های اروپایی و خاورمیانه از بازار‌های هدف آن به شمار می‌روند.

وی افزود: بخش عمده دکمه‌های موجود در بازار از جنس فلز، چوب و پلاستیک هستند و به‌صورت انبوه تولید می‌شوند؛ اما در این طرح، گوهرسنگ‌های طبیعی عقیق به اکسسوری‌های خاص پوشاک تبدیل شده‌اند تا محصولی متفاوت در اختیار طراحان لباس و علاقه‌مندان به محصولات لوکس قرار گیرد.

این فعال حوزه طراحی، شعار این مجموعه را «آخرین امضای لباس شما» عنوان کرد و گفت: همان‌طور که هر سنگ طبیعی ویژگی‌های خاص خود را دارد، هر دکمه نیز به دلیل تفاوت‌های طبیعی گوهرسنگ، می‌تواند جلوه‌ای منحصر‌به‌فرد به لباس ببخشد.

بنائیان با اشاره به استقبال برخی طراحان لباس حاضر در یک رویداد تخصصی از این محصول اظهار کرد: پیشنهاد‌هایی برای همکاری با شرکت‌های بازرگانی و توسعه بازار دریافت کرده‌ایم؛ با این حال، ماهیت این محصول ایجاب می‌کند به‌جای تولید انبوه و عرضه عمومی، به‌صورت اختصاصی در گالری‌ها و مجموعه‌های منتخب عرضه شود.

وی از برقراری ارتباط با فعالان بازار در مناطقی از جمله بالی، بارسلونا، ترکیه و هند خبر داد و ابراز امیدواری کرد با توسعه همکاری‌ها، زمینه عرضه این محصولات در بازار‌های خارجی فراهم شود.