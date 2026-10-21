عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با اشاره به اهمیت سوگواری در ایام فاطمیه گفت: تمام هویت تشیع و اسلام وابسته به حضرت زهراست و باید این حقیقت را تبیین کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان -آیت‌الله محمدجواد فاضل لنکرانی، در سخنانی در آستانه سالروز شهادت حضرت صدیقه طاهره(س)، در ابتدای درس خارج اصول با اشاره به اهمیت سوگواری در ایام فاطمیه اظهار داشت: هفته آینده به مناسبت حضور تبلیغی آقایان در ایام فاطمیه، درس‌ها تعطیل خواهد بود و تقاضا دارم به هر نحو ممکن در تعظیم این ایام سهیم شوید.

وی در ادامه با تأکید بر لزوم مشارکت همگانی در بزرگداشت ایام فاطمیه تصریح کرد: از برپایی مجالس روضه در منازل گرفته تا نگارش مقاله، استفاده از منبر و بیان مناقب و فضایل آن حضرت تا ذکر مصائب وارده بر ایشان، همه باید در این مسیر تلاش کنند و مبادا از این کاروان نورانی عقب بمانید.

آیت‌الله فاضل لنکرانی با اشاره به نقش مرحوم والد خود در احیای فاطمیه خاطرنشان کرد: مرحوم والد ما نقشی اساسی در احیای فاطمیه داشتند؛ بیش از سی سال پیش، وقتی ایشان اولین پیام مهم فاطمیه را صادر کردند، صدا و سیما حاضر به پخش آن نبود، اما با اصرار ایشان، آن پیام قرائت شد. ایشان در سال‌های پایانی عمر شریفشان در تمامی دیدارها با علما و عموم مردم، بر اقامه باشکوه فاطمیه تأکیدی کم‌نظیر داشتند.

وی در ادامه با اشاره به جایگاه معرفتی حضرت زهرا(س) تصریح کرد: در صدر اسلام فاجعه و جنایتی بسیار تلخ رخ داد که تلاش‌های زیادی برای پوشاندن آن به کار رفت؛ وظیفه ما پاسداری از این حقیقت است. تمام هویت تشیع و اسلام وابسته به حضرت زهراست و باید این حقیقت را تبیین کرد. روایاتی که پیرامون آن حضرت وارد شده، هر یک نیازمند بحثی عمیق است؛ از جمله حدیث شریف امام صادق(ع): «وَ هِیَ الصِّدیقَةً الکُبری وَعَلَى مَعْرِفَتِهَا دَارَتِ الْقُرُونُ الْأُولَى»؛ محور چرخ آفرینش، معرفت فاطمه زهراست.

آیت‌الله فاضل لنکرانی در پایان با تأکید بر بهره‌گیری از فرصت فاطمیه خاطرنشان کرد: فرصت را مغتنم شمارید و دنیا و آخرت خود را با پیوند به حضرت زهرا(س) محکم کنید. اگر می‌خواهید مراتب قربتان به خدا بالاتر رود، هر چه بیشتر با حضرت زهرا(س) ارتباط برقرار کنید. ما باید وظیفه‌مان را نسبت به آن حضرت انجام بدهیم؛ از مجلس عزاداری در خانه، حسینیه و مسجد گرفته تا نوشتن مقاله در مجله یا مطلبی در فضای مجازی. آقایانی که دستی در فضای مجازی دارند، فضای مجازی را از بیان عظمت و فضایل و مقامات حضرت زهرا(س) پر کنند.

برچسب ها: آیت الله فاضل لنکرانی ، ایام فاطمیه
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