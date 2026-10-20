باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز سه‌شنبه بار دیگر مدعی شد که به‌ محض پایان درگیری با ایران، قیمت نفت «مانند سنگ سقوط خواهد کرد».

ترامپ همچنین افزایش قیمت بنزین را بهای اندکی برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای توصیف کرد!

وی ادعا کرد که واشنگتن می‌خواهد مطمئن شود تهران طی پنج یا شش سال آینده قادر به بازسازی برنامه هسته‌ای خود نخواهد بود و مدعی شد این مسئله تنها دلیل ادامه درگیری‌ها از سوی آمریکاست.

رئیس‌جمهور آمریکا در بخش دیگری از سخنانش به کشور‌های اروپایی هشدار داد که باید «رفتار خود را اصلاح کنند»، در غیر این صورت ممکن است دیگر چیزی از اروپا باقی نماند.

ترامپ بار دیگر اعتراضات گسترده در اروپا را عمدتاً ناشی از مسئله مهاجرت دانست. او همچنین گفت رهبران اروپایی زمانی که واشنگتن برای مقابله با ایران درخواست کمک کرد، از حمایت خودداری کردند.

رئیس‌جمهور آمریکا مدعی شد واشنگتن در حال تصمیم‌گیری است که آیا پیروزی در جنگ علیه ایران را «به شیوه‌ای خوشایند» رقم بزند یا «به شیوه‌ای نه چندان خوشایند.»!

منبع: بریکینگ نیوز