باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - انتظار می‌رود استیو ویتکاف، فرستاده ویژه آمریکا در سفر این هفته خود به روسیه، پیشنهاد دیدار ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه با دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا و ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین را مطرح کند.

یوناس گار استوره، نخست‌وزیر نروژ روز سه‌شنبه پس از دیدار ویتکاف با زلنسکی در اسلو اعلام کرد که فرستاده ویژه آمریکا روز چهارشنبه به سن‌پترزبورگ می‌رود تا با مقام‌های روسیه دیدار و درباره پیشنهاد‌های تدوین‌شده از سوی همتایان اروپایی و آمریکایی تبادل نظر کند؛ گفت‌و‌گو‌هایی که ممکن است زمینه‌ساز دیداری در سطح سران شود.

آخرین دیدار حضوری سران روسیه و اوکراین در دسامبر ۲۰۱۹ در پاریس و با میانجی‌گری امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم وقت آلمان برگزار شد.

منبع: بریکینگ نیوز