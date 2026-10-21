منچسترسیتی در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با نتیجه قاطع ۵ - ۱ آ. ا. ک آتن یونان را در هم کوبید.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال منچسترسیتی در ورزشگاه خانگی اش امارات میزبان آ. ا. ک آتن یونان بود.

سیتیزن‌ها بازی را با قدرت آغاز کردند و در دقیقه ۱۲ ضربه ایستگاهی انزو فرناندز به تیرک افقی دروازه برخورد کرد و در برگشت الیوت اندرسون دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۳۴ فیل فودن گل دوم سیتیزن‌ها را زد.

در نیمه دوم سیتیزن‌ها تا حدودی حریف را دستکم گرفتند و در دقیقه ۵۲ پیلیوس گل نخست آ. ا. ک را به ثمر رساند، اما رایان چرکی با حرکتی تکنیکی و زیبا در دقیقه ۵۷ گل سوم را زد تا بازهم اختلاف به ۲ گل برسد.

فیل فودن در دقیقه ۶۵ روی همکاری بی نظیر ریکو لویس دروازه یونانی‌ها را باز کرد تا ضمن دبل کردن سیتیزن‌ها به گل چهارم برسند.

عطش گلزنی سیتیزن‌ها تمامی نداشت و در دقیقه ۷۵ رایان مک‌آدو توپ را روی دروازه آ. ا. ک سانتر کرد و فیل فودن بازهم توانست گلزنی کند تا هت تریک کند و شبی رویایی را رقم بزند.

این دیدار در پایان با برتری ۵ - ۱ منچسترسیتی به پایان رسید.

سیتیزن‌ها با این پیروزی ۶ امتیازی شدند و به رده ششم جدول لیگ قهرمانان اروپا صعود کردند.