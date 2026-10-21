رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده از مهار آتش‌سوزی در تالاب حسنلو طی حدود سه ساعت با همکاری نیروهای امدادی و دستگاه‌های مرتبط خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اکبر قائمی رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست نقده گفت: آتش‌سوزی در تالاب حسنلو با مشارکت محیط‌بانان، آتش‌نشانان نقده و محمدیار، مدیریت بحران فرمانداری، جوامع محلی و نیروهای جمعیت هلال‌احمر پس از حدود سه ساعت تلاش مهار شد.

وی افزود: برآوردهای اولیه نشان می‌دهد حدود ۶ تا ۷ هکتار از محدوده تالاب در این حادثه دچار آتش‌سوزی شده است و بررسی‌ها برای مشخص شدن علت وقوع حریق ادامه دارد.

قائمی با اشاره به اهمیت حفاظت از تالاب حسنلو تأکید کرد: علت دقیق آتش‌سوزی پس از بررسی‌های لازم مشخص خواهد شد و تا پیش از تکمیل بررسی‌ها، نمی‌توان درباره عامل وقوع این حادثه اظهارنظر قطعی کرد.

منبع: محیط زیست

برچسب ها: آتش سوزی تالاب ، مهار آتش سوزی
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