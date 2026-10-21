لیورپول در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با خلق کامبکی تماشایی موفق به شکست ویارئال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ سجاد هدایت پور - درچارچوب هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا تیم فوتبال لیورپول در ورزشگاه خانگی اش آنفیلد میزبان ویارئال بود.

در دقیقه ۳ ویرجیل فن دایک کاپیتان لیورپول درحالی که قصد داشت توپ را با ضربه سر دفع کند با اشتباهی مهلک توپ را گئورگ میکائوتادزه پاس داد و او نیز با تیزهوشی کامل دروازه آلیسون بکر را باز کرد.

در دقیقه ۲۸ ناتان سالیبا با پاسی عمقی سرجی کاردونا را با آلیسون بکر در موقعیت تک به تک قرار داد و کاردونا با باز کردن دروازه قرمز‌ها اختلاف را به ۲ گل رساند تا آنفیلد غرق در سکوت محض شود.

در ادامه لیورپولی‌ها یکپارچه روی دروازه ویارئال حمله می‌کردند و در دقیقه ۳۶ الکسیس مک آلیستر با ضربه سر دروازه را باز کرد.

در دقیقه ۲+۴۵ ریو انگومو‌ها روی دروازه ویارئال سانتر کرد و رونالد آرائوخو در غفلت مدافعان زیردریایی‌ها دروازه را باز کرد تا لیورپول با تساوی راهی رختکن شود.

در دقیقه ۶۵ ریو انگومو‌ها به دل مدافعان ویارئال زد و توپ را به الکسیس مک آلیستر پاس داد و او نیز توپ را به زیر طاق دروازه چسباند تا بازی ۳ - ۲ شود.

در ادامه بازهم لیورپول حمله می‌کرد و در دقیقه ۶۸ فلورین ویرتز دروازه ویارئال را باز کرد تا قرمزپوشان اختلاف را به ۲ گل برسانند.

تانی اولوواسی در دقیقه ۸۷ موفق شد دروازه لیورپول را باز کند تا امید‌های ویارئال برای تساوی بازی افزایش پیدا کند.

در نهایت این دیدار با برتری ۴ - ۳ لیورپول به پایان رسید تا شاگردان ایرائولا در آنفیلد کامبکی تماشایی به ثبت برسانند.

لیورپول با این پیروزی ارزشمند خانگی ۹ امتیازی شد تا با تفاضل گل کمتر نسبت به پاری سن ژرمن در رده دوم قرار گیرد.

نتایج سایر دیدارها بدین شرح است:

صباح ۱ - ۲ دورتموند

فنرباغچه ۲ - ۲ اسلاویا پراگ

آ. اس. رم ۴ - ۰ اسلوان براتیسلاوا

ناپولی ۴ - ۳ بوده گلیمت

پورتو - آیندهوون