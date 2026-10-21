وزارت خارجه صدور حکم بازداشت رائول کاسترو، رئیس‌جمهور پیشین کوبا را اقدامی مجرمانه و غیرقانونی دانست.

باشگاه خبرنگاران جوان - وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اقدامات مداخله‌جویانه آمریکا علیه کوبا از جمله تحریم‌های ضدبشری علیه این کشور و تلاش برای تهدید و ارعاب مقامات و شخصیت‌های کوبایی را محکوم می‌کند. در همین ارتباط صدور حکم بازداشت رائول کاسترو رئیس‌جمهور پیشین کوبا را به‌عنوان اقدامی مجرمانه و غیرقانونی دانسته و آن را قویاً محکوم می‌کند.

بدون تردید سیاست تحریم، فشار و ارعاب که بیش از ۷ دهه است علیه ملت کوبا اعمال می‌شود ناقض منشور سازمان ملل متحد و مغایر با اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و حقوق بشر است و دولت آمریکا باید بابت پیامد‌های فاجعه‌بار این سیاست بر حقوق بنیادین بشری مردم کوبا مؤاخذه شود.

جمهوری اسلامی ایران ضمن اعلام همبستگی با دولت و مردم کوبا در برابر اقدامات جنایتکارانه آمریکا، بر ضرورت احترام به حاکمیت ملی، استقلال و حق تعیین سرنوشت ملت کوبا تأکید می‌کند.

منبع: پایگاه اطلاع‌رسانی دولت

برچسب ها: کوبا ، وزارت امور خارجه
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صفحه نخست روزنامه‌ها – سه‌شنبه ۲۸ مهر