باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدار تماشایی تیم‌های پاری‌سن‌ژرمن و بارسلونا در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا، با پیروزی ۴ بر ۲ نماینده فرانسه در ورزشگاه پارک دو پرنس به پایان رسید.

در این مسابقه جذاب، دزیره دوئه در دقیقه ۳۸ پاری‌سن‌ژرمن را پیش انداخت تا نیمه نخست با برتری میزبان به پایان برسد.

بارسلونا در دقیقه ۵۵ با گل ژاوی اسپارت بازی را به تساوی کشاند، اما لوکاس هرناندز در دقیقه ۷۳ بار دیگر پاریسی‌ها را پیش انداخت.

لامین یامال در دقیقه ۷۹ گل تساوی را برای بارسلونا به ثمر رساند، ولی این پایان کار نبود؛ ویتینیا در دقیقه ۸۱ گل سوم پاری‌سن‌ژرمن را وارد دروازه حریف کرد و فابین رویز نیز در دقیقه ۸۶ تیر خلاص را به بارسلونا زد تا پاریسی‌ها در شبی پرگل، سه امتیاز این دیدار را به دست آورند.