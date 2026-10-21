مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، با حضور در محل پروژه سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری زاهدان، از روند اجرای این طرح بازدید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سیدمحمدعلی ثابت‌قدم، مدیرعامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور، روز سه‌شنبه ۲۸ مهرماه با حضور در محل پروژه سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری زاهدان، از روند اجرای این طرح بازدید کرد.

ثابت‌قدم در این بازدید، از بخش‌های مختلف پروژه دیدن کرد و در جریان آخرین وضعیت عملیات اجرایی و مشکلات موجود قرار گرفت.

کرد، مدیرکل ورزش و جوانان استان سیستان و بلوچستان، ملاصالحی، رئیس اجرای منطقه چهار شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور و پیمانکار پروژه، گزارشی از روند اجرای طرح و موانع موجود ارائه کردند. همچنین ذورقی، مدیرکل دفتر فنی و نظارت بر طرح‌ها و اماکن ورزشی وزارت ورزش، در این بازدید حضور داشت و مسائل فنی و اجرایی پروژه مورد بررسی قرار گرفت.

در ادامه، ثابت‌قدم با اکبری، معاون عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان، دیدار و گفت‌و‌گو کرد. در این نشست، راهکار‌های تأمین اعتبار موردنیاز، رفع موانع اجرایی و هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط با هدف تسریع در تکمیل پروژه بررسی شد.

این بازدید و نشست در راستای پیگیری روند اجرای پروژه سالن ورزشی ۴۵۰۰ نفری زاهدان و بررسی راهکار‌های لازم برای رفع مشکلات و تسریع در تکمیل این مجموعه ورزشی انجام شد.

برچسب ها: شرکت توسعه و نگهداری از اماکن ورزشی ، سالن ورزشی ، زاهدان
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