اشتوتگارت و اتلتیکو مادرید در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا به تساوی یک بر یک رسیدند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ ایلیا محمدی- دیدار تیم‌های اشتوتگارت و اتلتیکو مادرید در هفته سوم لیگ قهرمانان اروپا با تساوی یک بر یک در ورزشگاه مرسدس بنز آرنا به پایان رسید.

در این مسابقه، جیمی لولینگ در دقیقه ۳۶ گل نخست اشتوتگارت را به ثمر رساند تا میزبان از حریف اسپانیایی خود پیش بیفتد.

اما اتلتیکو مادرید در ابتدای نیمه دوم و در دقیقه ۴۷ با گل خولین آلوارز بازی را به تساوی کشاند.

در دقیقه ۶۴ نیز مورتن هیولمند از اتلتیکو مادرید با دریافت کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد تا این تیم ادامه بازی را با یک بازیکن کمتر دنبال کند.

در نهایت، تلاش دو تیم برای تغییر نتیجه ثمری نداشت و این دیدار با تساوی یک بر یک خاتمه یافت.