وکیل باشگاه پرسپولیس درباره پرونده شکایت باشگاه استقلال خوزستان از بیفوما توضیحاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - رضا شاه‌منصوری، وکیل باشگاه پرسپولیس درباره شکایت باشگاه استقلال خوزستان از بیفوما اظهار کرد: باشگاه استقلال خوزستان شکایتی علیه بیفوما مطرح نکرده است. این شکایتی هست که بیفوما علیه باشگاه استقلال خوزستان مطرح کرد و در نهایت منجر به صدور دادنامه شد.

او افزود: بیفوما ۲ فصل پیش براساس سند انتقالی از استقلال خوزستان به پرسپولیس منتقل شد و بابت این انتقال ۲ سالی هست که ما بین ما و باشگاه استقلال خوزستان مکاتبات و اصل دعوا بر سر مبلغ است نه اینکه بیفوما فسخ قرارداد غیر موجه با استقلال خوزستان داشته است و یا باشگاه پرسپولیس تحریک به نسخ قراردادش کرده باشد و این اتفاقات رخ نداده است.

شاه منصوری گفت: در سند ۳ جانبه، مرجع حل اختلاف کمیته تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال است. باشگاه استقلال خوزستان سال گذشته یک بار در کمیته تعیین وضعیت از پرسپولیس به خاطر اینکه مبلغ انتقال بیفوما را پرداخت نکرده طرح دعوی کرده است، اما به خاطر اینکه هزینه دادرسی را پرداخت نکرده، آن طرح دعوی رد شده است؛ بنابراین اصلا موضوع بحث فسخ قرارداد غیر موجه و تحریک به نسخ قرارداد از سوی باشگاه پرسپولیس نیست. بحث کاملا مالی و پولی هست که به علت مسائل فنی و تکنیکال تا به امروز به تعویق افتاده است. با همه این اوصاف و حسب تکلیفی که مدیرعامل و هیئت مدیره به من کردند قرار شد با باشگاه استقلال خوزستان مذاکره و مصالحه صورت بگیرد و ان شا الله این مسئله حل و فصل خواهد شد.