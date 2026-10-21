آغاز فصل برداشت برنج در اهواز با کشت ۲۵ هزار هکتاری

باشگاه خبرنگاران جوان- حمید مطرودی، مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز، با اعلام آغاز رسمی فصل برداشت برنج در این شهرستان، ضمن تبریک به کشاورزان، بر اهمیت مدیریت عملیات برداشت در این مرحله تأکید کرد.

‌وی افزود: با توجه به سطح کشت گسترده ۲۵ هزار هکتاری برنج در اهواز، مدیریت صحیح فرآیند برداشت و استفاده از ماشین‌آلات مدرن برای جلوگیری از اتلاف محصول، از اولویت‌های اصلی است. تیم‌های فنی و ترویجی نیز با هدف همراهی کشاورزان در تمامی مراحل، از کاشت تا برداشت، فعالیت می‌کنند تا بهترین کیفیت محصول به بازار عرضه شود.

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مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اهواز خاطرنشان کرد: مزارع این شهرستان که طی ماه‌های گذشته تحت نظارت‌های فنی و ترویجی بوده‌اند، اکنون آماده برداشت محصول نهایی هستند و انتظار می‌رود با انجام صحیح عملیات برداشت و با توجه به کیفیت مطلوب محصولات سال جاری، نقش برنج اهواز در تأمین نیاز بازار استان به‌طور چشمگیری تقویت شود.

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