وکیل بین المللی ورزش می‌گوید که ترک زمین از سوی تراکتوری‌ها باعث می‌شود که رای ۳ بر هیچ به نفع ملوان صادر شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - آرش شکرریز، وکیل بین المللی ورزش در گفت‌وگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان  درباره ترک زمین مسابقه از سوی تراکتوری‌ها به خاطر شعار‌های هواداران ملوان اظهار کرد: اتفاقاتی که بازی تراکتور و ملوان افتاده این است که در ابتدا چند فحاشی تحریک آمیز از سوی هواداران تراکتور در ورزشگاه انزلی داده شده است و این تحریک موجب شد که هواداران ملوان هم الفاظ رکیکی به شجاع خلیل زاده بدهند و شعار‌های قومیتی در این بازی داده شد که کاملا مذموم و ناپسند است. 

سکوها از کنترل لیدرها خارج شده است

او افزود: نکته قابل توجه این است که باشگاه‌های ورزشی ما اول اسمشان فرهنگی و بعد ورزشی است و باید مسائل فرهنگی در ابتدا کار شود. متاسفانه سالهاست این مشکل در ورزشگاه‌های ما وجود دارد و قبلا این اتفاقات بین هواداران تراکتور و پرسپولیس هم افتاده است و این رفتار‌های تحریک آمیز تراکتوری‌ها نسبت به پرسپولیسی‌ها و ملوانی‌ها تکرار شده است، اما این بار ملوانی‌ها این قضیه را رها نکردند و این نشان می‌دهد آن جایی که باشگاه‌ها کانون هواداران خود را سازماندهی کنند و لیدر‌های باشگاه سعی کنند سکو‌ها را کنترل کنند از دستشان خارج و کم کاری شده و توجهی به موضوع نشده است. 

قطع بازی از سوی داور به خاطر  شعارهای ساختارشکنانه به نفع تراکتور بود 

شکر ریز بیان کرد: آنچه که مسلم است اگر بازی شروع می‌شد و به خاطر شعار‌های ساختار شکنانه و قومیتی، بازی از سوی داور قطع می‌شد و او به همراه ناظر بازی اتفاقات رخ داده را گزارش می‌کردند، ممکن بود که رای به سود تراکتور صادر شود. همچنین کمیته انضباطی رای به برگزاری بازی در زمین بی طرف و یا بازی را ۳ بر هیچ به نفع تراکتور اعلام می‌کرد. آنچه که مشخص است به طور حتم جرایم سنگین برای هواداران تراکتور و ملوان در نظر گرفته می‌شود، اما آنچه که مسلم هست این است که ناظر بازی هم به تراکتوری‌ها تاکید کرده که به زمین مسابقه بیایند و بازی کنند، اما آنها تمکین نکردند. 

ترک زمین از سوی تراکتور باعث ۳ بر صفر شدن بازی به نفع ملوان می شود

او ادامه داد: ترک زمین باعث ۳ بر صفر شدن بازی به نفع باشگاه میزبان که همانا ملوان هست می‌شود. در صورتی که منطقی‌تر این بود که تراکتوری‌ها بازی را شروع می‌کردند و اگر این شعار‌ها ادامه پیدا می‌کرد در آن صورت داور مسابقه می‌توانست سوت را بزند و آن گاه کمیته انضباطی در موردش تصمیم گیری می‌کرد. تراکتوری‌ها اشتباه کردند و باید به زمین مسابقه می‌آمدند و بازی می‌کردند تا در صورت قطع شدن بازی از سوی داور مسابقه و اعلام گزارش ناظر بازی رای به نفعشان صادر می‌شد. 

تراکتوری ها باید از مجاری قانونی اقدام می کردند 

شکر ریز گفت:مالک باشگاه تراکتور هم فدراسیون فوتبال تهدید کرد که اگر بازی به ضرر این باشگاه صادر شود در آن صورت از حضور در لیگ برتر انصراف می‌دهیم. به هر حال این موضوع پاک کردن صورت مسئله است. کمیته انضباطی تاکید دارد که نتیجه بازی در زمین مسابقه رقم زده شود، اما باشگاه تراکتور ترک زمین کرده و حاضر به انجام مسابقه دادن نشده است. تراکتوری‌ها باید از مجاری قانونی اقدام می‌کردند و اگر بازی شروع می‌شد و فحاشی ادامه دار بود درآن صورت داور مختار بود تا سوت بازی را بزند و بعد از آن ناظر بازی گزارش بنویسد. الان کمیته انضباطی دستش باز است و می‌تواند بازی این ۲ تیم را به شهر‌های مجاور ببرد تا بازی کنند. 

بازی تراکتور و ملوان تکرار نمی شود

وکیل بین المللی حقوقی درباره اینکه این امکان وجود دارد که بازی تراکتور و ملوان دوباره در زمین بی طرف تکرار شود، گفت: چیزی به نام تکرار بازی نیست به خاطر اینکه آن چیزی که اتفاق افتاده این است که باشگاه تراکتور حاضر به انجام بازی نشده است. الان این اتفاق به خاطر این است که یک تیم از شرایط میزبانی برخوردار نباشد. باشگاه تراکتور حاضر نشد بازی کند و حتی مالک باشگاه تراکتور هم می‌دانست بازی ۳ بر هیچ به نفع ملوان می‌شود، اما او بیان کرد که ۳ امتیاز فدای سر ملت آذربایجان است. آنچه وجود دارد این است که هواداران ۲ تیم باید جریمه‌های سنگین شوند و یک بار برای همیشه شعار‌های قومیتی و الفاظ رکیک و ناموسی باید در ورزشگاه‌ها جمع شود و اگر اینجا جلوی این مسائل را نگیرند دوباره تکرار می‌شود. 

جرایم ۲ باشگاه باید بازدارنده باشد

او خاطر نشان کرد: در بازی تراکتور و پرسپولیس دیدیم که چشم یک هوادار کور شد و واکنش مسئولان فوتبال این بود که بازی رفت و برگشت تراکتور و پرسپولیس بدون تماشاگر باشد. در حالی که مجازات را سنگین می‌کردند و می‌گفتند شما باید بازی خانگی خود را در استادیوم مجارو بازی کنید، دیگر این هوادار نما نمی‌توانست این الفاظ را دوباره تکرار کند، چون مجبور بود برای دیدن بازی تیمش به استان مجاور برود. به نظرم جرایم ۲ باشگاه باید بازدارنده باشد، اما قطعا چیزی به نام تکرار بازی وجود ندارد، چون آنچه اتفاق افتاده عدم حضور تراکتور یها در زمین بازی است. رای ترک زمین هم از سوی تراکتوری‌ها مشخص است و نتیجه ۳ بر صفر به نفع ملوان صادر می‌شود. 

شکایت به فیفا حق قانونی تراکتور است

شکر ریز درباره اینکه تراکتوری‌ها می‌خواهند به فیفا شکایت کنند، اظهار کرد: حق قانونی شان است. آنها بعد از صدور رای به کمیته استیناف شکایت می‌کنند و بعد از آن تراکتوری‌ها می‌توانند به CAS مراجعه کنند. تراکتوری‌ها زمین را ترک کردند و درست این بود که آنها در زمین مسابقه حضور پیدا می‌کردند و اگر الفاظ نامناسب از سوی هواداران ادامه پیدا می‌کرد به داور و ناظر بازی اشاره می‌کردند و داور بازی می‌توانست سوت را بزند و بازی را نیمه تمام بگذارد و ناظر بازی گزارش بدهد در آن صورت کمیته انضباطی تصمیم می‌گرفت. عدم حضور در زمین مسابقه در آیین نامه انضباطی پیش بینی شده است. 

باشگاه تراکتور به اشتباه به زمین مسابقه نیامد

وکیل بین المللی ورزش درباره اینکه وزیر ورزش و جوانان بیان کرده که اگر شعار‌های قومیتی و نژاد پرستانه در یک بازی داده شد، نتیجه بازی ۳ بر صفر به سود تیمی اعلام شود که این شعار‌ها علیه آن سر داده است، گفت: نه، اگر تراکتور‌ها در بازی حضور پیدا می‌کردند و سوت داور بازی زده می‌شد، داور بازی سوت توقف بازی را می‌زد و ناظر بازی گزارش می‌کرد و در این صورت این تصمیم گرفته می‌شد. وقتی باشگاه تراکتور به اشتباه به زمین مسابقه نیامد و شرکت نکرد، عدم حضورش ۳ برهیچ به نفع ملوان خواهد بود و در مورد شعار‌های قومیتی تصمیم گیری می‌شود. همچنین زرگر ناظر بازی به تراکتوری‌ها اعلام کرد که اگر به زمین مسابقه نیایید، تبعاتی برای شما دارد. 

وقتی بازی شروع نشده داور چطوری سوت بزند

او درباره اینکه تراکتوری‌ها بیان کردند که ما انتظار داشتیم که داور مسابقه به خاطر فحاشی‌ها سوت بزند، گفت:وقتی بازی شروع نشده است داور سوت چه چیزی را بزند؟ تیم تراکتور باید به زمین مسابقه می‌آمد و داور مسابقه سوت شروع مسابقه را می‌زد اگر فحاشی‌ها ادامه پیدا می‌کرد، داور سوت بازی را می‌زد و ناظر بازی هم گزارش را می‌نوشت و کمیته انضباطی تصمیم گیری می‌کرد. در مجموع عدم حضور تراکتوری‌ها در بازی ۳ برهیچ به نفع ملوانی‌ها خواهد بود. 

در صورت برخوردسنگین، ضریب ایمنی  به ورزشگاه ها برمی گردد

شکرریز بیان کرد: هواداران ۲ تیم هم جرایم سنگین می‌شوند و جای آن هست که کمیته انضباطی رای ممنوعیت حضور هواداران در چند بازی را صادر کند. چند بازی بدون حضور هواداران را صادر کند که به طور کلی این اتفاق جمع شود. اگر برخورد سنگین و قهری باشد در آن صورت ضریب ایمنی و اطمینان به ورزشگاه‌ها برمی گردد. شما نگاه کنید فاصله هواداران انگلیس با زمین مسابقه چقدر کم است و نزدیک به زمین می‌نشینند به خاطر اینکه شماره هواداران مشخص است و می‌دانند که اگر خلافی کنند جرایم شخصی می‌شوند. جا دارد دوربین‌هایی به سمت هواداران کار گذاشته شود تا اشخاصی که خط دهی می‌کنند و این شعار‌ها را می‌دهند شناسایی شوند و از ورودشان به ورزشگاه‌ها جلوگیری شود. باشگاه‌ها را باید موظف کنند که دوربین‌هایی در اطراف تماشاگران بگذارند تا آنها بدانند که صدا و تصویرشان ثبت می‌شود. اگر برخورد قهری صورت بگیرد دیگر این اتفاقات نخواهد افتاد.

برچسب ها: تیم فوتبال تراکتور ، تیم ملوان بندر انزلی ، لیگ برتر فوتبال
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۲
در انتظار بررسی: ۱۰
Iran (Islamic Republic of)
اکبر قانع
۲۳:۲۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
استادیوم ملوان چرا نباید دوربین ضبط صدا نداشته باشه ، آقای وکیل بین المللی ورزش خودشون تو استادیوم بودند ؟ که میگن اول هواداران تراکتور توهین کردند کجای دنیا مهمان به صاحب خانه فحش میده ،،،
۵
۲
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Iran (Islamic Republic of)
رحیم
۲۱:۱۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
آخه بی وطن قبل از اینکه طرفداران تراکتور وارد ورزشگاه شوند شعارهای قومیتی داده می شد و دوم مگر در اون فضا میشد فوتبال بازی کرد ثالثا تراکتور چرا باید جریمه بشه حتی یک شعار و یک توهین داده نشده اسمش هم گذاشته وکیل ورزشی بین المللی،
۱۰
۹
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Iran (Islamic Republic of)
Iran
۱۵:۵۴ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
تا وضعیت آموزش کشور درست نشه تو تبریز و انزلی و تهران ... این داستان ادامه داره .
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۳ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
تا زمانیکه خداداد و شجاع تو تراکتور باشن همین وضع از وفتی این دونفر امدن تراکتور تراکتور از محبوبیت افتاد تمام حاشیه ها این دونفر به وجود میارن حیف از تراکتور چنین افرادی توباشگاه هستن دوسال دیگه این دونفرباشه مطمینم تراکتور نابود میکنن
۲۳
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
تاتلیس
۱۴:۴۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
از داخل نتیجه نمی گیریم چون مشخص هستش . مثل پرونده آلوز و بیرانوند فقط و فقط باید به فیفا شکایت کنیم اونجا دیگه مصلحت اندیشی برای یک عده خاص نیستش
۱۳
۴۸
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
نتیجه اصلا مهم نیست حتی اگه به ضرر ما باشد تراکتور باید با جدیت شکایت را فیفا ببره
۲۴
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
هودار
۱۳:۳۵ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
سلام
تیم تراکتور درمیدان بودند داور دید دارند شعار قومیتی و نژاد پرستان می دهند صوت شروع بازی را داور نزده آقای شکر ریز مگر داور صوت زده که به نفع ملوان باشه شما طرفدار پیروزی هستید باز هم می خواهید تیم های دیگر را نردبان خود قرار دهید تا بالا بروید چون حریف ورقیب اصلی شما تراکتور است این سه امتیازی که الان دارید نمی خواهید تراکتور هم داشته باشد شما برای ملوان گریه نمی کنید گریه شما برای چیز دیگریست
۲۳
۴۲
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Iran (Islamic Republic of)
مجید
۱۶:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
چند کلاس سواد داری نه هوادار تر تر هستم نه ملوان ولی هر چیزی را نمی توان منکر شد شجاع عقده ای از زمین بازی رفته بیرون بقیه هم مثله جوجه اوردک دنبال شجاع رفتن داخل رختکن این یعنی انتخاب خودسرانه شجاع دوم داور زمانی سوت شروع را بزند می تواند به هر دلیلی بازی را لغو تصمیم را به عهده سازمان های متولی بگذارد وقتی شجاع تصمیم گیرنده بوده تبعاتش را هم تحمل کند کم ندیدیم هاشیه های شجاع را
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۲۶ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
نتبجه مهم نیست از باشگاه میخواهیم شکایت رو به فیفا ببره هم از ملوان هم پیروزی
۳۲
۶۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۰ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
تنها راه این است که اگر می خواهیم فوتبال ایران درست شود تراکتور ازلیگ کنار بگذارند واقعان فوتبال ایران تیم تراکتور نابود دارد میکند از مالک گرفته تا مدیر تا بعضی از بازیکنان تا هواداران تراکتورسازی دارند ضربه به فوتبال ایران می زنند
Iran (Islamic Republic of)
جابر
۱۴:۰۲ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
بخدا قسم این تراکتور ها هستند این بنا را گذاشتن نمونش عزیزی مدیر تیم
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۰:۲۸ ۲۹ مهر ۱۴۰۵
یه عده میخواهند از توش یه چیزی در بیارند نیروهلی امنیتی باید ببینند شروع کننده وهدایت کننده این فحاشی ها چه کسی یا چه گروهی هستند
۵
۵۵
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