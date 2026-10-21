محمد حسین کنعانی زادگان با رفع مصدومیتش در تمرینات گروهی سرخپوشان حاضر شد و آماده بازی با فولاد است.

 باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - محمدحسین کنعانی‌زادگان، کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس که چند بازی تیمش را به خاطر مصدومیت از دست داده بود چند روز پیش به تمرینات گروهی سرخپوشان ملحق شده است. 

براین اساس به نظر می رسد که کنعانی زادگان در صورت صلاحدید کادر فنی می تواند سرخپوشان را در بازی با فولاد همراهی کند و مشکلی در این باره ندارد.  

به هر حال بازگشت کاپیتان پرسپولیس به تمرینات گروهی می‌تواند خبر خوبی برای کادر فنی این تیم باشد؛ به‌ویژه اینکه سرخ‌پوشان در هفته‌های اخیر با مشکلاتی در خط دفاعی و غیبت برخی بازیکنان خود مواجه بوده‌اند.

برچسب ها: محمد حسین کنعانی زادگان ، تمرینات پرسپولیس
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