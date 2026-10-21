باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اوستون اورونوف، ستاره ازبکستانی پرسپولیس که در ترکیب اصلی سرخپوشان در بازی با تیم مس شهر بابک قرار گرفته بود و عملکرد خوبی هم در این بازی داشت و یک پاس گل به بیفوما داد به علت مصدومیت در پایان نیمه اول بازی از زمین مسابقه خارج شد و نتوانست تیمش را در نیمه دوم بازی همراهی کند.

طبق پیگیری های صورت گرفته مشخص شد که وینگر ازبکستانی پرسپولیس در نیمه نخست دچار مصدومیتی خفیف شد و کادر فنی این تیم پس از مشورت با کادر پزشکی تصمیم گرفت برای جلوگیری از تشدید آسیب‌دیدگی، او را در ابتدای نیمه دوم تعویض کند.

براین اساس به نظر می رسد که مصدومیت اورونوف جدی نیست و این بازیکن با صلاحدید کادر فنی می تواند سرخپوشان را در بازی با فولاد همراهی کند.