باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - عباس مقتدایی نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان درباره سفر وزیر امور خارجه روسیه به تهران گفت: روابط ایران و روسیه براساس حکم هم‌جواری، برابری و همکاری دوجانبه ساماندهی شده است. اکنون جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان یک قدرت مسلم منطقه‌ای و روسیه نیز به‌عنوان همسایه ما، اشتراکات متعددی در موضوعات سیاسی، فرهنگی، امنیتی، دفاعی و حتی اجتماعی دارند بنابراین، آنچه در این رفت‌وآمدهای دیپلماتیک انجام می‌شود، در راستای تأمین منافع مشترک است.

نماینده مردم اصفهان در مجلس اظهار کرد: افزایش قدرت ایران در طول ماه‌های گذشته و باورپذیری این واقعیت که ایران می‌تواند دست‌وپای ایالات متحده آمریکا را از منطقه کوتاه کند، انگیزه‌های مضاعفی ایجاد کرده است تا قدرت‌های در حال رشد، با ایران همکاری و حتی مراودات آینده‌نگرانه انجام دهند.

این نماینده مجلس می‌گوید سفر آقای لاوروف به جمهوری اسلامی ایران و مذاکره با مقامات ارشد کشورمان در فضایی شکل گرفت که اکنون ایران نه‌تنها در مقابله با آمریکا، بلکه به‌عنوان یک حریف قدر و جدی که توانمندی متوقف‌کردن آمریکایی‌ها از تخاصمشان را دارد، مطرح شده است. این قدرت نوین ایران عملاً فضای جدیدی را در سطح منطقه ایجاد کرده است.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: هم رئیس‌جمهور و هم وزیر امور خارجه بر تقویت مناسبات دو کشور تأکید داشتند و در این روند، دبیر شورای عالی امنیت ملی ابعاد مختلف مرتبط با توانمندی‌های دفاعی ایران و ضرورت همکاری‌های گسترده‌تر را مطرح کرد. از این‌رو، اکنون ایران با دستی بسیار پر و با شأنی بالاتر از چند ماه گذشته، نسبت به طراحی‌های جدید منطقه‌ای در ابعاد امنیتی، دفاعی و حتی اقتصادی و نظایر آن اقدام کرده است. این‌گونه مناسبات سیاسی و دیپلماتیک، تقویت‌کننده این روند و افزون‌تر کردن دستاوردهای ایران پس از جنگ‌های اخیر با ایالات متحده آمریکا است.

مقتدایی گفت: آمریکایی‌ها بارها مطرح می‌کردند که همه گزینه‌ها روی میز است، اما اکنون همه گزینه‌های آنان به خاکسترهایی تبدیل شده است که دیگر آتشی از آن برایشان گرم نمی‌شود البته آمریکا لاپوشانی می‌کند و تلاش می‌کند با پنهان‌کاری، شکست خود را نشان ندهد، اما نکته مهم اینجاست که شکست همچون آفتابی در حال برآمدن است و آمریکایی‌ها چاره‌ای ندارند جز آنکه آن را بپذیرند.

نماینده مردم اصفهان در مجلس بیان کرد: حتی اگر آمریکایی‌ها خودشان آشکارا اعلام شکست نکنند، اما هم افکار عمومی و هم افکار اختصاصی سیاستمداران جهان چه در داخل آمریکا و چه در داخل ایران به این شکست که هم‌اکنون آشکار و مشهود است، اذعان دارند.

نایب‌رئیس اول کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره اینکه آیا آمریکا درخصوص ایران یه روسیه متوسل شده است؟، تصریح کرد: اگر آمریکایی‌ها حتی به روسیه در این جهت متوسل شده باشند، خود این امر می‌تواند ابراز شکستی باشد که آنها کرده‌اند؛ زیرا آنها بیشتر ادعا می‌کردند که با تجهیزات و ملزومات نظامی، ناوها، تجهیزات جنگی و هواپیمایی از پس ایران بر می‌آیند، اما اکنون آشکار شده است که همه آن حرف‌ها بی‌مبنا بود و ایران دست برتر را پیدا کرده است لذا این موضوع که آیا آمریکایی‌ها به سایر کشورهای دارای روابط نزدیک با ایران متوسل می‌شوند یا شده‌اند، خود موضوعی است که مطرح است؛ لیکن ابعاد آن در اختیار جمهوری اسلامی ایران است.

مقتدایی گفت: هیچ کشوری نمی‌تواند ایران را از مسیر توسعه و استقلال سیاسی خود دور بدارد. پیشنهاد ما این بوده و هست که آمریکایی‌ها فرارشان از منطقه را با سرعت بیشتری انجام دهند تا دردسرهای خودشان، منطقه و حتی اروپا کمتر شود.