نشست خبری سخنگوی وزارت کشور با اصحاب رسانه آغاز شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - علی زینی‌وند سخنگوی وزارت کشور در نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاده به فعالیت‌های وزارت کشور گفت: در وزارت کشور، در سطوح مختلف مدیریتی، از استانداری‌ها، فرمانداری‌ها و بخشداری‌ها گرفته تا دهیاری‌ها و شهرداری‌ها، در حد توان و ظرفیت‌های موجود تلاش می‌کنیم انسجام مدیریتی در سراسر کشور حفظ شود و تداوم پیدا کند. خوشبختانه در این زمینه اتفاقات خوبی رقم خورده است. همچنین تلاش می‌کنیم فعالیت‌های جاری، برنامه‌های توسعه‌ای و پروژه‌های زیربنایی کشور تحت هیچ شرایطی، حتی در وضعیت جنگی، متوقف یا معطل نمانند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، هر هفته گزارشی از اقدامات و دستاوردهای استان‌های مختلف کشور ارائه می‌کنیم. برای مثال، در استان خراسان رضوی، مولدسازی دارایی‌ها یکی از نمونه‌های موفق به شمار می‌رود که از محل آن، حدود ۳۸ همت اعتبار برای حوزه بهداشت و درمان تأمین شده و اجرای برنامه‌های مربوط به آن در حال انجام است.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: یکی دیگر از محورهای مهم فعالیت‌های دولت، توسعه سرمایه‌گذاری، به‌ویژه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی است. تأکید ما بر این است که شرایط جنگی نباید مانعی برای تداوم سرمایه‌گذاری در کشور ایجاد کند. برای نمونه، در استان اردبیل، حدود ۴۷ هزار طرح و مورد سرمایه‌گذاری، با اعتباری در حدود ۸۰ همت، در دستور کار قرار گرفته است. همچنین در حوزه سرمایه‌گذاری و اشتغال، برای حدود ۱۴ هزار نفر برنامه‌ریزی شده است. این طرح‌ها در مراحل مختلفی از جمله بهره‌برداری، تکمیل یا دریافت مجوزهای نهایی قرار دارند و روند اجرای آن‌ها در دوره فعالیت دولت چهاردهم، به‌ویژه در یک سال اخیر و هم‌زمان با شرایط جنگی، ادامه داشته است.

زینی‌وند گفت: در حوزه طرح‌های عمرانی و پروژه‌هایی که با تأخیر مواجه شده بودند نیز اقدامات قابل‌توجهی صورت گرفته است. یکی از این موضوعات، طرح نهضت ملی مسکن است که برای بخش قابل‌توجهی از اقشار آسیب‌پذیر و خانواده‌های نیازمند، از نظر معیشتی و مالی، اهمیت ویژه‌ای دارد. بسیاری از متقاضیان این طرح با امید خانه‌دار شدن، تمام پس‌انداز و دارایی‌های خود را هزینه کرده‌اند، اقساط وام پرداخته‌اند و با دشواری‌های فراوان در انتظار تأمین سرپناه بوده‌اند. در همین راستا، در استان خراسان جنوبی، طی دوره فعالیت دولت چهاردهم، حدود ۱۰ هزار و ۸۰۰ واحد مسکونی تحویل داده شده است. همچنین، بر اساس آمار ارائه‌شده، اقدامات دیگری نیز برای تکمیل و تحویل واحدهای مسکونی در حال انجام است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: لازم است به مردم عزیز و خبرنگاران گرامی اطمینان دهیم که فعالیت‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور به هیچ‌وجه متوقف نشده و با سرعت مناسبی پیش می‌رود. در حوزه‌هایی مانند توسعه انرژی خورشیدی، مدرسه‌سازی، محله‌محوری، مدیریت انرژی و سایر برنامه‌های راهبردی دولت نیز اقدامات لازم در حال انجام است. پیشرفت این طرح‌ها به‌صورت مستمر رصد می‌شود و برای هر استان، داشبوردی مشخص در نظر گرفته شده است تا روند اجرای برنامه‌ها در سطوح مختلف، از سوی رئیس‌جمهور، معاونت اجرایی رئیس‌جمهور، وزارت کشور و مدیریت‌های استانی، مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: در کنار فعالیت‌های توسعه‌ای، در حوزه مدیریت شرایط جنگی نیز اقدامات مهمی در حال انجام است. به اعتقاد ما، شرایط امروز کشور، میزان تاب‌آوری جامعه و توان ایستادگی در برابر جنگ، حاصل هم‌افزایی میان توان دفاعی و عملکرد رزمندگان عزیز، کارآمدی نهادهای مسئول در اداره امور کشور، تداوم زندگی مردم، عملکرد ساختارهای سیاسی و اقدامات دولت در شرایط دشوار و، مهم‌تر از همه، انسجام و تاب‌آوری اجتماعی است. این مؤلفه‌ها اهمیت اساسی دارند و هر مسئول و هر مجموعه‌ای باید در حوزه مأموریت خود از آن‌ها حفاظت کند.

زینی‌وند گفت: رزمندگان عزیز، ستاد کل نیروهای مسلح و سایر مجموعه‌های دفاعی کشور باید آمادگی خود را در بالاترین سطح حفظ کنند و خوشبختانه اقدامات لازم در این زمینه در حال انجام است. در حوزه کارآمدی نهادی نیز نباید اجازه دهیم مردم در هیچ نقطه‌ای از کشور احساس کنند که از سوی مسئولان رها شده‌اند یا نسبت به مشکلات آنان بی‌تفاوتی وجود دارد. برای مثال، کارگری که شغل خود را از دست می‌دهد، باید اطمینان داشته باشد که دولت با تمام توان در کنار او قرار دارد و برای کاهش مشکلاتش تلاش می‌کند.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در همین راستا، روز گذشته جلسه‌ای مفصل با حضور دستگاه‌های حاکمیتی، امنیتی و مسئول، با محوریت وزارت کشور، برگزار شد که در آن نمایندگان تشکل‌های کارگری، کارفرمایی و بازنشستگان حضور داشتند. در این نشست چندساعته، دیدگاه‌ها و مطالبات حاضران شنیده شد و موضوعات مرتبط مورد بررسی قرار گرفت. اکنون نیز در حال تدوین و ابلاغ سیاست‌های لازم به استان‌ها هستیم تا با به‌کارگیری تمام ظرفیت‌های موجود، از فشارهای اقتصادی، معیشتی و اشتغالی ناشی از شرایط جنگی و تحریم‌های چند دهه گذشته بر مردم کاسته شود.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: دولت تلاش می‌کند با استفاده از همه ظرفیت‌ها و امکانات در اختیار خود، در کنار مردم و به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر باشد. مردم باید بدانند که دولت برای حل مشکلات آنان از تمام مقدورات خود استفاده می‌کند. البته ممکن است در برخی موارد، محدودیت‌هایی وجود داشته باشد که خارج از توان دولت باشد؛ اما انتظار می‌رود مردم در جریان تلاش‌ها و محدودیت‌های موجود قرار گیرند. کارگران، فرهنگیان و سایر اقشار آسیب‌پذیر جامعه تاکنون در دفاع از کشور و حفظ انسجام ملی، رفتار مسئولانه و شرافتمندانه‌ای از خود نشان داده‌اند که شایسته قدردانی است.

زینی‌وند گفت: از نگاه ما، در شرایط جنگی و به‌ویژه زمانی که احتمال تحمیل جنگی دیگر به کشور وجود دارد، یکی از اقدامات ضروری، برخورداری از توان واکنش سریع دفاعی است؛ اما در کنار آن، مجموعه‌ای از اقدامات پیشگیرانه و مدیریتی نیز باید در دستور کار قرار گیرد. کشور باید هم توان پیشگیری از بحران را داشته باشد، هم بتواند در لحظات حساس هماهنگی لازم را میان دستگاه‌های مسئول برقرار کند و هم از ظرفیت کافی برای پاسخ‌گویی به بحران‌های ایجادشده برخوردار باشد.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در صورت هدف قرار گرفتن زیرساخت‌های کشور، باید توان لازم برای مدیریت شرایط و پاسخ‌گویی به پیامدهای آن وجود داشته باشد تا زندگی روزمره مردم دچار اختلال گسترده نشود. مهم‌تر از همه، باید با تمام توان از جان مردم و زندگی آنان حفاظت کنیم. در شرایط جنگی، صیانت از امنیت شهروندان، استمرار خدمات عمومی و جلوگیری از فلج شدن فعالیت‌های روزمره جامعه، از اولویت‌های اساسی دستگاه‌های مسئول به شمار می‌رود.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: با توجه به اینکه کشور در شرایط یک جنگ تمام‌عیار قرار دارد، همه دستگاه‌ها و بخش‌های مسئول باید برای مواجهه با سناریوهای مختلف، پیش‌بینی‌های لازم را انجام دهند. وزارت کشور نیز به‌عنوان یکی از مسئولان اصلی امنیت داخلی و هماهنگ‌کننده مدیریت‌های محلی و منطقه‌ای، تمام تلاش خود را برای تحقق این اهداف به کار گرفته است. در همین چارچوب، بسته‌های سیاستی متناسب با حوزه‌های مختلف در دستور کار وزارت کشور قرار دارد و هر بخش بر اساس مأموریت‌های تخصصی خود فعالیت می‌کند.

زینی‌وند گفت: در حوزه مدیریت بحران، اقدامات تخصصی مربوط به پیشگیری، آمادگی و پاسخ‌گویی در حال پیگیری است. در حوزه امنیتی نیز موضوعاتی مانند تأمین امنیت مرزها و حفظ ثبات داخلی دنبال می‌شود. در حوزه اقتصادی، هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول برای تأمین معیشت مردم، تنظیم بازار، حفظ اشتغال و مدیریت مسائل اقتصادی در دستور کار قرار دارد. همچنین در حوزه سیاسی، سیاست‌های مرتبط با حفظ انسجام ملی و تقویت هماهنگی با گروه‌های اجتماعی به مجموعه‌های مسئول ابلاغ شده است.

سخنگوی وزارت کشور اظهار کرد: در کنار مدیریت شرایط کنونی، باید برای دوران پس از جنگ نیز برنامه‌ریزی دقیق و حساب‌شده‌ای داشته باشیم. البته تمام تلاش ما باید بر این متمرکز باشد که از تحمیل جنگی دیگر به کشور جلوگیری شود؛ با این حال، اگر دشمن از خطوط قرمز عبور کند و در هر شرایطی به کشور حمله کند، دفاع از ایران ضرورتی انکارناپذیر خواهد بود. در چنین شرایطی، علاوه بر دفاع مؤثر، باید برای حفظ انسجام اجتماعی و تقویت ظرفیت‌های جامعه نیز برنامه‌ریزی کنیم.

معاون سیاسی وزارت کشور بیان کرد: حفظ انسجام اجتماعی در دوران پس از جنگ، نیازمند ظرافت، دقت و توجه مستمر است. باید به‌گونه‌ای عمل کنیم که ظرفیت همبستگی و همراهی مردم در طول زمان حفظ شود و این تصور شکل نگیرد که مسئولان صرفاً در دوران جنگ به فکر انسجام ملی هستند. مردم باید در عمل مشاهده کنند که توجه به وحدت، همبستگی و حل مشکلات آنان، بخشی دائمی از رویکرد مسئولان است، نه اقدامی مقطعی و محدود به شرایط بحرانی.

زینی‌وند گفت: مسئولیت دولت و نظام، خدمت‌رسانی به همه مردم ایران است؛ بدون استثنا و فارغ از تفاوت‌های موجود در جامعه. ما خود را مسئول همه ۹۰ میلیون ایرانی می‌دانیم و سیاست دولت و نظام نیز بر همین مبنا استوار است. ازاین‌رو، حفظ انسجام ملی، صیانت از حقوق مردم، رسیدگی به مشکلات اقشار مختلف و تداوم خدمت‌رسانی در شرایط عادی و بحرانی، باید همواره در اولویت برنامه‌ها و اقدامات مسئولان قرار داشته باشد.

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