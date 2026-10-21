رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان از صادرات ۲ هزار تن محصولات کشاورزی استان در پنج ماهه نخست سال جاری به ارزش یک همت خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - صیادی، رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان، با اشاره به ظرفیت‌های متنوع کشاورزی و صنایع غذایی استان اظهار کرد: شناسنامه‌دار کردن محصولات کشاورزی از جمله اقدامات مهم در راستای توسعه صادرات است و می‌تواند به معرفی بهتر تولیدات استان، افزایش قابلیت رهگیری محصولات و تسهیل حضور آنها در بازار‌های هدف کمک کند.

وی با بیان اینکه محصولات متنوعی از لرستان به کشور‌های مختلف صادر می‌شود، افزود: شیر خشک صنعتی، انواع فلفل، گوجه‌فرنگی گلخانه‌ای و فرنگی، کره حیوانی، خامه و نخود از جمله محصولات صادراتی استان هستند که به بازار‌هایی همچون گرجستان، پاکستان، عراق و روسیه ارسال می‌شوند.

صادرات ۲ هزار تن محصول کشاورزی در پنج ماه

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به عملکرد صادراتی استان در پنج ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: در این مدت، حدود ۲ هزار تن محصول به ارزش یک همت از استان صادر شده است؛ آماری که بیانگر ظرفیت تولیدی لرستان و امکان توسعه فعالیت‌های صادراتی در بخش کشاورزی و صنایع وابسته است.

تداوم این روند می‌تواند زمینه‌ساز گسترش بازار‌های هدف، افزایش ارزش افزوده محصولات تولیدی و تقویت نقش بخش کشاورزی در اقتصاد استان باشد. در این مسیر، توجه به کیفیت تولید، رعایت الزامات بازار‌های مقصد، بسته‌بندی مناسب و تکمیل فرآیند‌های شناسنامه‌دار کردن محصولات از جمله عوامل مؤثر در افزایش توان رقابتی تولیدکنندگان خواهد بود.

گیاهان دارویی؛ ظرفیت تازه صادرات لرستان

صیادی همچنین با اشاره به ظرفیت محصولات گیاهی و گیاهان دارویی استان گفت: گل گاوزبان نیز در فهرست محصولات صادراتی قرار دارد و برنامه توسعه صادرات سایر محصولات گیاهی نیز دنبال خواهد شد.

ظرفیت‌های اقلیمی و تولیدی لرستان در حوزه گیاهان دارویی می‌تواند فرصت مناسبی برای توسعه صادرات غیرنفتی و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در بخش کشاورزی فراهم کند. توسعه فرآوری، بسته‌بندی استاندارد و شناسنامه‌دار کردن این محصولات می‌تواند مسیر ورود آنها به بازار‌های جدید را هموارتر سازد.