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غزه در زنجیر قحطی؛ نیم میلیون انسان در یک قدمی مرگ + فیلم

برنامه جهانی غذا از ناتوانی در تأمین حدود یک‌سوم کمک‌های غذایی مورد نیاز غزه خبر داده است؛ بحرانی که در سایه محدودیت ورود کمک‌ها، گسترش محاصره، افزایش شدید قیمت کالا‌های اساسی و کاهش منابع مالی بشردوستانه، جان صد‌ها هزار فلسطینی را تهدید می‌کند.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر اساس برآورد برنامه جهانی غذا، حدود یک‌ونیم میلیون نفر، معادل ۶۷ درصد جمعیت غزه، با ناامنی غذایی در سطح بحرانی یا بدتر از آن روبه‌رو هستند و حدود ۲۰۰ هزار نفر به کمک‌های فوری نیاز دارند. هم‌زمان، گزارش‌ها از ثبت بیش از ۴۶۰ مورد مرگ ناشی از سوءتغذیه و گرسنگی حکایت دارند که بیش از یک‌سوم قربانیان را کودکان تشکیل می‌دهند. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل نیز از کاهش ۴۴ درصدی ورود کامیون‌های حامل کمک در سپتامبر گذشته خبر داده است.

محدودیت ورود کمک‌ها تنها بخشی از بحران جاری در نتیجه اقدامات رژیم صهیونیستی در غزه است. گسترش مناطق تحت کنترل ارتش اسرائیل، ازدحام جمعیت، کمبود آب آشامیدنی و امکانات بهداشتی، در کنار کمبود منابع مالی سازمان‌های امدادرسان، شرایط زندگی را دشوارتر کرده است. افزایش بیش از ۲۰۰ درصدی نرخ تورم و رشد قیمت کالا‌های اساسی نیز قدرت خرید ساکنان را به‌شدت کاهش داده است؛ شرایطی که با نزدیک شدن زمستان، نگرانی‌ها درباره تشدید گرسنگی و وخامت بحران انسانی در این باریکه محاصره‌شده را افزایش می‌دهد.

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