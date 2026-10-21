باشگاه خبرنگاران جوان - سرلشکر پاسدار مصطفی ایزدی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، شامگاه سه‌شنبه در اجتماع باشکوه مردم شهرستان خمین، با تأکید بر نقش‌آفرینی مردم در صیانت از دستاورد‌های انقلاب اسلامی گفت: حضور آگاهانه و پشتیبانی قاطع ملت از نظام مهم‌ترین عامل ناکامی توطئه‌های دشمنان بوده و زمینه تداوم دستاورد‌های انقلاب اسلامی را فراهم می‌سازد.

وی افزود: قدرت ملی کشور به همراهی و پشتیبانی مردم متکی است و دشمنان تلاش می‌کنند با فضاسازی‌های رسانه‌ای و تبلیغاتی، واقعیت‌های میدان را تحت تأثیر قرار دهند، اما آنچه مسیر تحولات را مشخص می‌کند، ایستادگی ملت و حضور مؤثر مردم در صحنه است.

ایزدی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی و موشکی جمهوری اسلامی ایران اظهار کرد: به برکت مجاهدت فرزندان این سرزمین، اقتدار دفاعی کشور افزایش یافته و نیرو‌های متجاوز آمریکایی در منطقه با قدرت بازدارندگی موشکی سپاه مواجه هستند.

جانشین فرمانده کل سپاه بیان کرد: نیرو‌های آمریکایی در دریا برای دور ماندن از برد تهدید موشکی سپاه، حدود ۷۰۰ کیلومتر فاصله گرفته‌اند. ظرفیت‌های دفاعی جمهوری اسلامی ایران در کنار آمادگی نیرو‌های مسلح و پشتیبانی مردمی، از مؤلفه‌های مهم مقابله با تهدید‌های دشمنان به شمار می‌رود.

ایزدی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه و جنگ ۴۰ روزه جنگ تحمیلی سوم، تصریح کرد: دشمن در این رویارویی‌ها تمام امکانات خود را به میدان آورد و با تمام ظرفیت‌های نظامی، اطلاعاتی و رسانه‌ای خود وارد میدان شد، اما رزمندگان انقلاب اسلامی و مردم حاضر در صحنه، پاسخ محکمی به اقدامات او دادند.

وی با تأکید بر اینکه فضاسازی‌های تبلیغاتی نمی‌تواند واقعیت‌های میدان را تغییر دهد بیان کرد: آنچه در این نبرد‌ها اهمیت دارد، مقاومت و ایستادگی نیرو‌های مدافع کشور و همراهی مردم است که در خنثی‌سازی اهداف دشمن نقش اساسی دارند چراکه جنگ روانی و فضاسازی رسانه‌ای دشمن در برابر اراده و بصیرت ملت ایران ناکارآمد است.

جانشین فرمانده کل سپاه با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی و امام خمینی (ره) اظهار کرد: ضرورت پایبندی به آرمان‌های شهدا و استمرار مسیر آنان، مورد تأکید است. شهیدانی همچون متوسلیان، همت، چراغی و دیگر فرماندهان شهید، با وفاداری به پیمان خود با خداوند، تا پای جان بر عهدشان ایستادند و مسیر ایثار و فداکاری را برای نسل‌های بعد ترسیم کردند.

وی ادامه داد: پاسداشت راه شهدا، مستلزم پایداری در مسیر آرمان‌های انقلاب و حفظ روحیه مسئولیت‌پذیری و ایستادگی در برابر دشمنان است. ادامه مسیر امام خمینی (ره) و امام شهید و شهدای گلگون کفن انقلاب و نظام اسلامی یک ضرورت برای ماست و باید از منتظران واقعی باشیم، محکم بایستیم و با اتکا به آرمان‌های الهی و انقلابی، راهی را که امام و شهیدان ترسیم کرده‌اند، با قدرت ادامه دهیم.

ایزدی خاطرنشان کرد: تجدید عهد با خداوند برای پایبندی به آرمان‌های انقلاب و ادامه مسیر شهیدان، از اهمیت بالایی برخوردار و همواره مورد تأکید کرد و ملت ایران با تکیه بر ایمان، مقاومت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، مسیر عزت و اقتدار را با قدرت ادامه خواهد داد.

منبع تسنیم