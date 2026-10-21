گلوله، باتوم و خشم عمومی؛ پشت پرده اعتراضات خونین فرانسه + فیلم

باشگاه خبرنگاران جوان - در پی یک روز ناآرامی، لیون و چند شهر دیگر فرانسه صبحی خاکستری را با خیابان‌های آسیب‌دیده و تدابیر امنیتی گسترده آغاز کردند. استفاده پلیس از گاز اشک‌آور و خودروهای آب‌پاش و تخریب فروشگاه‌ها و ساختمان‌های عمومی، از جمله پیامدهای درگیری‌ها بود. نابینا شدن یک نوجوان بر اثر استفاده از تجهیزات پلیس نیز بحث‌ها درباره نحوه برخورد نیروهای امنیتی با معترضان را تشدید کرده است.

اعتراض‌ها که با مطالبات دانشجویی آغاز شد، به نارضایتی گسترده‌تر از گرانی و شرایط معیشتی پیوند خورد. هم‌زمان، رقابت‌های سیاسی در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری، نگرانی‌ها درباره تداوم ناآرامی‌ها و تأثیر آن بر فضای سیاسی فرانسه را افزایش داده است.