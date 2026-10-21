باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - حسن نوروزی، رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها، با اشاره به برنامه دولت برای افزایش اعتبار کالابرگ اظهار کرد: در ابتدای سال ۱۴۰۴ مقرر شده بود در صورت افزایش قیمت سبد کالاهای مشمول کالابرگ، بخشی از قدرت خرید ازدست‌رفته مصرف‌کنندگان از طریق افزایش اعتبار کالابرگ جبران شود. بر همین اساس، طی یکی دو ماه اخیر موضوع افزایش اعتبار کالابرگ به‌طور جدی در دستور کار دولت قرار گرفت.

وی افزود: در ۲۹ شهریور امسال، ستاد اقتصادی دولت کارگروهی را برای عملیاتی کردن این طرح مأمور کرد که سازمان برنامه و بودجه، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از جمله دستگاه‌های مشارکت‌کننده در اجرای آن بودند.

نوروزی با بیان اینکه در مرحله نخست، ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار از اقشار کم‌درآمد و نیازمند حمایت شناسایی شدند، گفت: این تعداد خانوار بیش از ۴۰ میلیون نفر از جمعیت کشور را شامل می‌شوند. برای این خانوارها پیامک ارسال شد تا با مراجعه به پایگاه معرفی‌شده در سامانه «دولت من»، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت و درخواست افزایش اعتبار کالابرگ را اعلام کنند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ادامه داد: در این فرایند، اطلاعاتی درباره درآمد ماهانه، خودرو، ملک و سایر شاخص‌های اقتصادی خانوار از متقاضیان دریافت شد تا وضعیت اقتصادی آن‌ها بررسی و ارزیابی شود. فرصت ثبت اطلاعات نیز در سه مرحله تمدید شد.

وی با اشاره به آمار ثبت درخواست‌ها تا پایان مهلت تعیین‌شده تصریح کرد: در نهایت، حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار خانوار اطلاعات خود را ثبت کردند که با در نظر گرفتن بعد خانوار، حدود ۳۰ میلیون نفر را شامل می‌شوند.

نوروزی تأکید کرد: دولت مطابق وعده‌ای که داده بود، درصدد است افزایش اعتبار کالابرگ این خانوارها را تا پایان مهر و در یکی دو روز پایانی ماه اجرایی کند. بر این اساس، به ازای هر نفر ۵۰۰ هزار تومان اعتبار جدید، علاوه بر اعتبار کالابرگی که در ماه جاری دریافت کرده‌اند، به حساب مشمولان شارژ خواهد شد.

فرصت دوباره برای خانوارهایی که اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها درباره وضعیت خانوارهایی که پیامک دریافت کرده‌اند اما موفق به ثبت اطلاعات نشده‌اند، گفت: شناسایی اقشار کم‌درآمد و قرار دادن آن‌ها در اولویت، به معنای محروم شدن سایر خانوارها از افزایش اعتبار کالابرگ نیست.

وی افزود: خانوارهایی که در گروه ۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار خانوار شناسایی‌شده قرار دارند اما در مهلت تعیین‌شده اطلاعات خود را ثبت نکرده‌اند، در آبان‌ماه فرصت دوباره‌ای برای مراجعه به سامانه و ثبت درخواست خواهند داشت. جزئیات این فرصت در زمان مقتضی اطلاع‌رسانی می‌شود.

نوروزی ادامه داد: در مرحله نخست، خانوارهایی که اطلاعات خود را ثبت کرده‌اند، مشمول افزایش اعتبار می‌شوند و در مراحل بعدی، درخواست سایر خانوارها بررسی خواهد شد. بنابراین، ثبت نکردن اطلاعات در مهلت قبلی به معنای انصراف قطعی از دریافت اعتبار اضافی نیست.

امکان ثبت درخواست برای خانوارهایی که پیامک دریافت نکرده‌اند

وی همچنین درباره وضعیت سایر خانوارهای کشور که تاکنون پیامکی برای آن‌ها ارسال نشده است، اظهار کرد: این گروه نیز در آبان‌ماه فرصت خواهند داشت با استفاده از فرم تکمیلی که جزئیات آن اطلاع‌رسانی می‌شود، اطلاعات اقتصادی خود را ثبت کنند و درخواست بررسی وضعیتشان را ارائه دهند.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به نقش پایگاه‌های اطلاعاتی در ارزیابی وضعیت متقاضیان گفت: کارگروه مربوطه با مشارکت سازمان برنامه و بودجه، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت امور اقتصادی و دارایی، شرایط خانوارها را بررسی می‌کند. در این میان، پایگاه اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی نیز به‌عنوان یکی از مبانی اصلی ارزیابی و صحت‌سنجی اطلاعات مورد استفاده قرار می‌گیرد.

نوروزی افزود: اطلاعات ثبت‌شده از سوی خانوارها با داده‌های موجود تطبیق داده می‌شود تا وضعیت اقتصادی آن‌ها به‌درستی ارزیابی شود. چنانچه بررسی‌های بعدی نشان دهد خانواری که پیامک دریافت نکرده نیز نیازمند حمایت است و شرایط لازم را دارد، افزایش اعتبار کالابرگ برای آن خانوار نیز اعمال خواهد شد.

وی تأکید کرد: این فرایند به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت و جزئیات مراحل بعدی ثبت درخواست و بررسی شرایط خانوارها از سوی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اطلاع‌رسانی می‌شود.

تخصیص ۹۹۶ همت برای اجرای طرح کالابرگ در سال جاری

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها در ادامه با تشریح منابع مالی طرح کالابرگ گفت: برای اجرای این طرح در سال جاری، در قانون بودجه مجموعاً ۹۹۶ هزار میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

وی توضیح داد: بخشی از این منابع از محل تفاوت نرخ ارز ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی کالاهای اساسی با نرخ تسعیر ارز بانک مرکزی تأمین می‌شود. بر این اساس، حدود ۵۴۴ هزار میلیارد تومان از منابع کالابرگ از محل تفاوت نرخ ارز در نظر گرفته شده و حدود ۴۵۲ هزار میلیارد تومان دیگر باید از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین شود.

نوروزی با اشاره به منابع درآمدی سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها اظهار کرد: درآمدهای حاصل از فروش داخلی نفت و فروش فرآورده‌های نفتی صادراتی و داخلی، از جمله بنزین، گازوئیل، نفت کوره، نفت سفید، گاز مایع و سوخت هوایی، همچنین فروش داخلی گاز طبیعی، از جمله منابعی هستند که به حساب هدفمندسازی یارانه‌ها واریز می‌شوند.

وی افزود: این منابع برای تأمین مصارف مختلفی از جمله یارانه نقدی خانوارها، مستمری خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی، یارانه دارو و شیرخشک، هزینه انتقال فرآورده‌های نفتی و خرید تضمینی گندم اختصاص می‌یابند.

پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۵ میلیون نفر

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها با اشاره به پرداخت یارانه نقدی به حدود ۷۵ میلیون نفر گفت: در حال حاضر، یارانه نقدی به مبلغ ۴۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سه دهک نخست درآمدی و ۳۰۰ هزار تومان برای هر نفر در سایر دهک‌های مشمول پرداخت می‌شود.

وی ادامه داد: مستمری خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی(ره) و سازمان بهزیستی نیز از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین می‌شود. همچنین پرداخت یارانه دارو، شیرخشک و تجهیزات مصرفی پزشکی از دیگر مصارف این منابع است.

نوروزی با بیان اینکه ماهانه حدود ۷ هزار میلیارد تومان برای یارانه دارو و شیرخشک پرداخت می‌شود، افزود: برای جابه‌جایی فرآورده‌های نفتی در سطح کشور نیز ماهانه حدود ۸ هزار میلیارد تومان از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها تأمین اعتبار می‌شود.

پرداخت حدود ۴۱۰ همت بابت خرید تضمینی گندم

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به خرید تضمینی گندم در سال جاری اظهار کرد: امسال حدود ۸.۵ میلیون تن گندم تولید داخل از کشاورزان خریداری شد که ارزش آن حدود ۴۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است. این رقم مربوط به گندم تولید داخل است و گندم وارداتی را شامل نمی‌شود.

رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها افزود: منابع مورد نیاز برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران عمدتاً از محل منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و بخشی نیز از محل کمک‌های سازمان برنامه و بودجه از بودجه عمومی دولت تأمین شد و پرداخت مطالبات خرید تضمینی گندم به پایان رسید.

نوروزی با اشاره به افزایش قابل‌توجه قیمت خرید تضمینی گندم نسبت به سال قبل گفت: قیمت هر کیلوگرم گندم که در سال گذشته حدود ۲۰ تا ۲۱ هزار تومان بود، امسال به حدود ۴۸ هزار و ۵۰۰ تومان افزایش یافت. در نتیجه، ارزش خرید تضمینی گندم بیش از دو برابر شد و بار مالی سنگینی برای دولت به همراه داشت.

وی تأکید کرد: با وجود افزایش چشمگیر هزینه‌های خرید تضمینی، منابع لازم برای پرداخت مطالبات گندم‌کاران با استفاده از منابع هدفمندسازی یارانه‌ها و کمک بودجه عمومی دولت تأمین شد.