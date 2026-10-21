باشگاه خبرنگاران جوان - دکتر خالد رحمانی رمعاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان با اشاره به اینکه شعار امسال هفته ملی سلامت بانوان ایران (۲۴ تا ۳۰ مهرماه ۱۴۰۵) "سلامت بانوان؛ انتخاب امروز، پشتوانه فردا" است، شاخص امید به زندگی را یکی از معیار‌های کلیدی ارزیابی وضعیت سلامت جمعیت خواند.

وی یادآور شد: در حال حاضر، متوسط امید به زندگی زنان در استان کردستان به حدود ۷۶ سال و اندکی بیشتر رسیده است.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان ادامه داد: خوشبختانه شاخص امید به زندگی در میان بانوان کردستانی، هم راستا با میانگین کشوری و کشور‌های توسعه‌یافته، در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

دکتر رحمانی اضافه کرد: زنان به‌عنوان ارکان اصلی سلامت خانواده در حالی در دورترین روستا‌های کردستان زیر پوشش خدمات گسترده غربالگری و آموزشی قرار دارند.

وی با تأکید بر استمرار این خدمات و لزوم افزایش آگاهی‌های عمومی در حوزه پیشگیری، از بانوان استان خواست با بهره‌گیری حداکثری از خدمات رایگان و مراقبت‌های غربالگری در خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت، نقش خود را در صیانت از سلامت فردی و خانوادگی بیش از پیش پررنگ‌تر کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفت: زنان به‌عنوان هسته مرکزی خانواده‌ها، نقش بی‌بدیلی در ارتقای سلامت اعضای خانواده دارند و به همین دلیل، توجه به سلامت آنان تأثیری مستقیم و زیربنایی بر پویایی کل جامعه می‌گذارد؛ پس جامعه‌ای که برای سلامت زنان خود برنامه‌ریزی می‌کند، در حقیقت برای فردایی سالم‌تر، توانمندتر و امیدبخش‌تر سرمایه‌گذاری کرده است.

دکتر رحمانی افزود: نظام سلامت استان با درک این ضرورت، خدمات گسترده‌ای را به این گروه هدف ارائه می‌دهد؛ به‌طوری‌که هم‌اکنون خدماتی نظیر غربالگری، آموزش‌های سلامت، تشخیص زودهنگام بیماری‌ها (مانند سرطان پستان) و ارجاع تخصصی در تمامی مراکز بهداشتی شهری و حتی دورترین روستا‌های استان در حال ارائه است.