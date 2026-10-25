کارشناس مسائل بین‌الملل تأکید کرد که بازدارندگی و ایستادگی در برابر فشارها، نقش تعیین‌کننده‌ای در محاسبات واشنگتن و آینده مذاکرات دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ آرزو رئوفی‌راد - اکبر معصومی، کارشناس مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان با اشاره به تجربه مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: تکرار روند‌های گذشته در مذاکرات می‌تواند زمینه‌ساز حملات مجدد آمریکا و رژیم صهیونیستی به تهران شود؛ تجربه‌های پیشین نشان داده است که مذاکره با دونالد ترامپ، بدون توجه به مؤلفه‌های قدرت جمهوری اسلامی ایران، ممکن است به تضعیف این مؤلفه‌ها منجر شود.

وی با اشاره به آن‌چه راهبرد «مرد دیوانه» در رفتار ترامپ خواند، گفت: رفتار رئیس‌جمهور آمریکا از سه ویژگی برخوردار است؛ نخست، تغییرپذیری و پیش‌بینی‌ناپذیری رفتار اوست که امکان ارزیابی دقیق رویکرد‌های آینده‌اش را دشوار می‌کند.
معصومی افزود: دومین ویژگی، بی‌اعتنایی ترامپ به قواعد و هنجار‌های بین‌المللی و عرف دیپلماتیک است؛ سومین ویژگی نیز اولویت دادن به منافعی است که می‌تواند منافع شخصی او را تأمین کند.

این کارشناس مسائل سیاسی تصریح کرد: با چنین رویکردی، نمی‌توان صرفاً با تکیه بر مذاکره و امضای توافق، به پایبندی آمریکا اعتماد کرد. تجربه مذاکرات متعدد در حدود چهار دهه گذشته، به‌ویژه در پرونده هسته‌ای، نشان داده است که اعتماد به رفتار آینده واشنگتن با دشواری‌های جدی روبه‌روست.

تنگه هرمز؛ مؤلفه‌ای اثرگذار در معادلات قدرت

معصومی در پاسخ به پرسشی درباره پیامد‌های تداوم جنگ و اختلال در کشتیرانی تنگه هرمز برای بازار جهانی انرژی و اقتصاد بین‌المللی بیان کرد: به نظر می‌رسد آمریکا هنگام آغاز جنگ رمضان، تأثیر موقعیت راهبردی ایران بر امنیت منطقه‌ای و بین‌المللی را به‌درستی محاسبه نکرده بود.

وی افزود: تحولات نظامی نشان داد که توانمندی‌های نظامی آمریکا و برخورداری از سلاح‌های پیشرفته، به‌تنهایی برای مدیریت شرایط در تنگه هرمز کافی نیست و موقعیت جغرافیایی و ظرفیت‌های ایران می‌توانند بر معادلات اثر بگذارند.

این کارشناس مسائل سیاسی خاطرنشان کرد: تجربه این جنگ می‌تواند برای قدرت‌های بزرگ درس‌آموز باشد. اگر آمریکا در آینده بار دیگر حمله نظامی به ایران را در دستور کار قرار دهد، باید در محاسبات خود نقش و ظرفیت‌های ایران در تنگه هرمز را جدی‌تر در نظر بگیرد.

معصومی با اشاره به پیامد‌های احتمالی گسترش درگیری‌ها در منطقه گفت: در صورت توقف کامل صادرات نفت از منطقه، بازار جهانی انرژی با بحران جدی مواجه خواهد شد و هزینه‌های اقتصادی کشور‌های مختلف افزایش می‌یابد. چنین وضعیتی می‌تواند از کنترل دولت‌ها خارج شود و پیامد‌های گسترده‌ای برای اقتصاد بین‌المللی داشته باشد.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران با تکیه بر ظرفیت‌های خود در حوزه انرژی و موقعیت راهبردی تنگه هرمز، به بازیگری اثرگذار در معادلات جهانی انرژی تبدیل شده است. به اعتقاد من، شکست ایران از طریق فشار نظامی و با اتکا به برتری تسلیحاتی آمریکا امکان‌پذیر نیست؛ تا زمانی که ایران از ظرفیت‌های دفاعی و راهبردی خود برخوردار باشد، نمی‌توان این واقعیت را نادیده گرفت.

معصومی ادامه داد: آمریکا در نهایت ناچار خواهد بود نقش ایران را در معادلات منطقه‌ای و جهانی بپذیرد و برای حل اختلافات، مسیر دیپلماسی را در پیش بگیرد.

میانجی‌گری منطقه‌ای به اراده واقعی طرفین نیاز دارد

این کارشناس مسائل سیاسی درباره نقش کشور‌های میانجی در مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: دستیابی به توافق مستلزم آن است که منافع دو طرف در نظر گرفته شود و هر دو کشور برای حل اختلافات اراده واقعی داشته باشند.

وی افزود: آمریکا به دنبال توافقی در پرونده هسته‌ای است که از نگاه واشنگتن، امکان مداخله ایران در معادلات آینده را محدود کند؛ در حالی که جمهوری اسلامی ایران نیز باید در هرگونه توافق، حفظ منافع و امنیت ملی خود را در اولویت قرار دهد.

معصومی با اشاره به نقش میانجی‌هایی مانند پاکستان تصریح کرد: میانجی‌گری منطقه‌ای می‌تواند در روند مذاکرات مؤثر باشد، اما برای حل اختلافات میان ایران و آمریکا، به میانجیگری نیاز است که از جایگاه و ظرفیت سیاسی کافی برای پیشبرد گفت‌و‌گو‌ها برخوردار باشد.

بازدارندگی، شرط جلوگیری از تکرار جنگ

معصومی در پاسخ به پرسشی درباره سازوکار‌های پایان دادن به جنگ و جلوگیری از تکرار آن بیان کرد: در معادلات امنیتی بین‌المللی، برخورداری از پشتوانه قدرت و حمایت کشور‌هایی که با هژمونی آمریکا مخالف‌اند، می‌تواند اهمیت داشته باشد؛ با این حال، تضمین امنیت جمهوری اسلامی ایران بیش از هر چیز به تقویت ظرفیت‌های داخلی و بازدارندگی کشور وابسته است.

وی افزود: در شرایط کنونی، توان ایستادگی و مقاومت طرفین بر نتیجه معادلات اثرگذار است. هر اندازه ایران بتواند سطح بازدارندگی خود را افزایش دهد، امکان تحمیل جنگ یا اعمال فشار بدون پرداخت هزینه برای طرف مقابل کاهش خواهد یافت.

این کارشناس مسائل سیاسی تأکید کرد: جلوگیری از حملات مجدد و ایجاد ثبات پایدار، مستلزم آن است که طرف مقابل به این جمع‌بندی برسد که اقدام نظامی علیه ایران هزینه‌های جدی به همراه خواهد داشت. از این منظر، تقویت بازدارندگی می‌تواند زمینه پذیرش متقابل و حرکت به سمت راه‌حل‌های دیپلماتیک را فراهم کند.

برچسب ها: ترامپ احمق ، روابط ایران و امریکا ، تنگه هرمز ، میز مذاکرات ، حمله اسرائیل به ایران
خبرهای مرتبط
پاسخ بقائی به روبیو در مورد اتهام حمله ایران به کشتی‌ها
رشادت دریادلان نیرو‌های مسلح در حراست از تنگه هرمز و دریای عمان، نماد اقتدار کشورمان است
طائب:
با تهدید و فشاری پای میز مذاکره نمی‌رویم؛ تا قله راهی نیست
تقدسی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان:
حل بحران‌های منطقه‌ای با احترام به اراده ملت‌ها امکان‌پذیر است/ کشور‌های غربی نمی‌توانند بازگشت ایران به تعهدات را مطالبه کنند
معاریو: این جنگ برای اسرائیل غرش شیران نبود
سخنگوی ستاد کل نیرو‌های مسلح:
تنگه هرمز را نبسته‌ایم؛ فقط کشتی‌های مرتبط با رژیم اسرائیل و آمریکا را می‌زنیم
اسرائیل هیوم
اسرائیل تمام تلاش خصمانه خود علیه توافق ایران را به کار بسته است
دو هفته‌ای که هفت ماه طول کشید/ اطلاعات غلط رژیم اسرائیل در مورد ایران، بلای جان ترامپ
در باشگاه خبرنگاران جوان بررسی شد؛
تنگه هرمز: شریان حیاتی جهان در دستان آهنین ایران
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
حسین
۰۶:۳۲ ۰۴ آبان ۱۴۰۵
ایزان باید قدرتمند بشود
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۱۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
کی تضمین بده
خودتون و مسخره کردین

مگه چند سال پیش همین مذاکرات انجام نشد و به برجام ختم شد بعدم به راحتی گفت پاره کردم برجام رو و چند سال بعدش که پارسال باشه حمله کرد و رهبر و فرزندان این مملکت رو به خاک و خون کشید .
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۳ - آبان - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسئولان بعد از بیش از ۹۹۹ هزار بار مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران درس گرفته‌اند که به حرف آمریکایی‌ها جنایتکار اعتماد نکنند
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۴۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
از طرف آمریکا و غرب هیچ تضمینی نیست.
دور خودتون نچرخید !!!
تضمین فقط از طرف خودمونه ،، زور ، قدرت ، شجاعت و ...
۲
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۹:۵۷ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
مذاکره با ایم ترامپ تکرار اشتباهات گذشته است مگر آنکه وشورهای برگ تضمین دهند در صورت خروج او وظایفش را بر عهده بگیرند که البته چنین کشورهایی وجود ندارد
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۲۹ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
تنگه هرمز و باب المندب تنها تضمین برای ایران است
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۵ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
یعنی اینطور که این الان این پرچم را داره از نظر روانی هر کس فقط به اندازه پنج درصد حداقلی ای کیو داشته باشخ در انریکا یا جای دیگه به این رای نداده و باید بداند فقط دنبال سو استفاده هست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
ترامپ جنایتکار خطر بزرگی برای آمریکا است.
نتانیاهو جنایتکار خطر بزرگی برای اسرائیل است.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
امضای آمریکا هیچ وقت تضمین نبست. چرا دوست دارید همیشه فریب بخورید. چرا هشدار های رهبر شهید مبنی بر خسارت محض بودن مذاکره با آمریکا رو باور ندارید. چه بدانید و چه ندانید امضای ترامپ همان امضای جان کری است.
۰
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۱ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
بی ثمر
بی نتیجه
و در صورت ادامه = با شکست !!!
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۱۸ ۰۳ آبان ۱۴۰۵
تاریخ : ۳ - آبان - ۱۴۰۵
از سال ۱۳۹۲ تاکنون مسئولان بعد از بیش از ۹۹۹ هزار بار مذاکره با خیانتکاران و جنایتکاران درس گرفته‌اند که به حرف آمریکایی‌ها جنایتکار اعتماد نکنند
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۴ آبان
پاسخ بقائی به روبیو در مورد اتهام حمله ایران به کشتی‌ها
رونمایی از کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو»
پایگاه‌های آمریکا در منطقه؛ سپر امنیتی یا نقطه ضعف میزبانان؟
افزایش تعرفه اینترنت باید متناسب با توان اقتصادی مردم باشد
بقائی خطاب به وزیر خارجه آمریکا: تفاخر ترامپ به دزد دریایی بودن را فراموش کردید؟
مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران سفر می‌کنند
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات به حضور در دویست‌وچهلمین شب اجتماعات
عراقچی: ثبات بازار جهانی انرژی در گرو انتخاب آمریکا است
تبریک پزشکیان در پی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل
آخرین اخبار
تبریک پزشکیان در پی پیروزی لولا داسیلوا در انتخابات ریاست جمهوری برزیل
عراقچی: ثبات بازار جهانی انرژی در گرو انتخاب آمریکا است
دعوت شورای هماهنگی تبلیغات به حضور در دویست‌وچهلمین شب اجتماعات
بقائی خطاب به وزیر خارجه آمریکا: تفاخر ترامپ به دزد دریایی بودن را فراموش کردید؟
مقام‌های ارشد عربستان، پاکستان و ترکیه به تهران سفر می‌کنند
افزایش تعرفه اینترنت باید متناسب با توان اقتصادی مردم باشد
پاسخ بقائی به روبیو در مورد اتهام حمله ایران به کشتی‌ها
پایگاه‌های آمریکا در منطقه؛ سپر امنیتی یا نقطه ضعف میزبانان؟
صفحه نخست روزنامه‌ها – دوشنبه ۴ آبان
رونمایی از کتاب «پیاده‌روی در خیابان‌های سارایوو»
تاکید رئیس جمهوری بر ارتقای آموزش، سلامت عمومی و مدیریت مصرف انرژی
بقائی: آمریکا همچنان بر خواسته‌های یک‌جانبه خود اصرار دارد
رئیس‌جمهور: فقدان اطلاعات یکپارچه، بسترساز تبعیض در کشور بوده است
رشادت دریادلان نیرو‌های مسلح در حراست از تنگه هرمز و دریای عمان، نماد اقتدار کشورمان است
واکنش قالیباف به اعلام نامزدی دیپلمات اماراتی برای دبیر کلی سازمان ملل: روباه، کاندیدای نگهبانی از مرغ‌ها می‌شود!
فعالیت ۱۱ هزار مرکز پرتوزا در کشور
فراخوان سومین جشنواره رسانه‌ای بهارستان
انهدام ۵ مهمات عمل‌نکرده در پاکدشت؛ احتمال شنیده شدن دوباره صدای انفجار از ساعت ۱۵ تا ۱۸
مذاکره با ترامپ بدون تضمین منافع ایران نتیجه‌بخش نیست
تاکید پزشکیان بر تأمین و تضمین سلامت مردم به عنوان مهمترین برنامه دولت
دستور عارف برای پذیرش محصلان محروم از تحصیل آذربایجانی در ایران
عارف: با وجود جنگ اقتصادی، برای عبور از مشکلات راهکار داریم
قالیباف: آماده‌ایم پاسخی خارج از تصور به دشمن بدهیم/ عبور از زمستان پیش رو نیازمند بسیج ملی است
یک فروند پهپاد لوکاس توسط پدافند هوایی ارتش منهدم شد