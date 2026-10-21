پیش فروش بلیت قطار‌های مسافری برای بازه زمانی یکم تا ۳۰ آبان (مسیر‌های رفت تا ۳۰ آبان و مسیر‌های برگشت تا اول آذر) از امروز (چهارشنبه، ۲۹ مهرماه) آغاز می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - پیش فروش بلیت در همه محور‌ها از ساعت ۸:۳۰ تا ۱۱ صبح روز چهارشنبه (۲۹ مهرماه) از طریق سکو‌های مجاز فروش اینترنتی بلیت آغاز می‌شود.

پیش فروش حضوری بلیت‌های این بازه زمانی نیز از ساعت ۱۱ تا ۱۳:۳۰ روز چهارشنبه (۲۹ مهرماه) از طریق مراکز مجاز فروش حضوری انجام می‌شود.

لازم به ذکر است از ساعت ۱۳:۳۰ امروز چهارشنبه به بعد (پس از انجام عملیات پشتیبان گیری سامانه) به صورت همزمان پیش فروش ادامه خواهد داشت.

هموطنان برای کسب اطلاعات بیش‌تر می‌توانند به صورت شبانه‌روزی با سامانه اطلاع‌رسانی راه‌آهن به شماره ۰۲۱۵۱۴۹ تماس بگیرند.

منبع: روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران

برچسب ها: بلیت قطار ، راه آهن
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