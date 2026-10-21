باشگاه خبرنگاران جوان - از کشته‌شدن دانشجویان در ۱۶ آذر ۱۳۳۲ تا ترور دانشمندانی، چون مجید شهریاری، مصطفی احمدی‌روشن و محسن فخری‌زاده، تاریخ دانشگاه و علم ایران با فشار‌های بیرونی گره خورده است؛ با این حال، انتقال دانش میان نسل‌های استادان و دانشجویان، مسیر توسعه علمی کشور را ادامه داده است. پیام رهبر معظم انقلاب به مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها نیز بر شکستن مرز‌های دانش و دستیابی به قله‌های پیشرفت تأکید داشت. به این معنا ماموریت دانشگاه فراتر از آموزش است: حفظ ظرفیت علمی کشور و تبدیل دانش به پشتوانه قدرت و پیشرفت ایران.