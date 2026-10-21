معاون سازمان توسعه تجارت گفت: تجارت ایران با منطقه اوراسیا در سال گذشته حدود ۱۸ درصد و تجارت با قاره آفریقا ۶۰ درصد افزایش یافت که نشان‌دهنده ظرفیت بازارهایی است که پیش از این کمتر مورد توجه قرار گرفته بودند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری -  محمد روشن بخش قنبری معاون سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه تغییر راهبرد در بازارهای هدف به کاهش بخشی از آثار منفی ناشی از جنگ کمک کرده است، اظهار کرد: افزایش تجارت با برخی مناطق نشان می‌دهد که در گذشته از ظرفیت‌های تعدادی از بازارهای هدف غافل بودیم و با تغییر رویکرد توانستیم بخشی از نقصان ناشی از اتفاقات و ناملایمات جنگ را جبران کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کریدورها و لجستیک در تجارت خارجی کشور افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد جابه‌جایی کالاهای تجاری کشور از مسیر دریای عمان و خلیج فارس انجام شده است؛ از این رو، توسعه مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت سایر مرزها اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد تجارت کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: در این مدت، با کمک صادرکنندگان توانستیم حدود ۴۰ درصد از بار تجاری را از مسیرهای جایگزین و سایر مرزها جابه‌جا کنیم.

روشن بخش با بیان اینکه حجم بار تجاری کشور در شش‌ماهه نخست سال حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است، گفت: با توجه به اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد جابه‌جایی کالاهای کشور به مسیرهای دریای عمان و خلیج فارس وابسته بوده، این آمار نشان می‌دهد اقداماتی برای مدیریت شرایط و استفاده از مسیرهای جایگزین انجام شده است.

 

برچسب ها: تجارت ، توسعه تجارت
خبرهای مرتبط
تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین
تداوم توقف ثبت سفارش واردات خودرو توسط ایرانیان مقیم خارج از کشور
فناوری‌های نوین و هوشمندسازی به ارتقای رقابت‌پذیری صنایع معدنی کشور می‌انجامد
وزیر صمت: افزایش تولید خودرو، ارتقای کیفیت دو اولویت صنعت خودرو است
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تشدید فعالیت سامانه بارشی تا چند روز آینده
اجرایی شدن ۱۰۶ هزار واحد طرح خانه امید در ۶ ماه نخست سال
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محور چالوس
افزایش حق العمل جایگاه‌های سوخت ابلاغ شد 
آخرین اخبار
تشدید فعالیت سامانه بارشی تا چند روز آینده
ترافیک سنگین در آزادراه قزوین، محور چالوس
افزایش حق العمل جایگاه‌های سوخت ابلاغ شد 
اجرایی شدن ۱۰۶ هزار واحد طرح خانه امید در ۶ ماه نخست سال
عملیات اجرایی راه‌آهن زاهدان-زابل-میلک به‌زودی آغاز می‌شود
شیوه‌نامه اجرایی کارت تأمین‌یار تولید ابلاغ شد/ تسهیل تامین سرمایه در گردش کسب و کار‌ها
هزینه فشار خارجی را با عقلانیت و عملگرایی خنثی نماییم
تخصیص ارز به بخش های مولد اقتصادی باید در اولویت قرار گیرد
تأکید وزیر راه و شهرسازی بر حمایت از راهسازان و رفع موانع مالی پروژه‌های زیرساختی
تدوین ۱۰ پیشنهاد برای رفع موانع تجارت و توسعه صادرات ارزش‌آفرین
پیشنهاد راه‌اندازی خطوط تولید مشترک لوازم خانگی ایران و چین
اعمال تعرفه حداکثری و نرخ تابلوی برق آزاد برای استفاده‌کنندگان از انشعاب غیرمجاز
قیمت خودرو در بازار آزاد چهارشنبه ۲۹ مهر
کمیته مشترک برای تسریع در حل مشکلات صادرکنندگان تشکیل شود
آغاز عملیات زمستانی در ۳۴ فرودگاه کشور
دوگانگی در بورس؛ نمادهای بنیادی همچنان مورد توجه بازار هستند
واگذاری زمین بدون توجه به الزامات توسعه، راهکار حل مسکن نیست
قیمت سکه و طلا در بازار آزاد ۲۹ مهرماه ۱۴۰۵
۷ همت برای پروژه‌های مسکن حمایتی هزینه شد
آمادگی کامل صنعت برق برای عبور از زمستان سخت/ تمرکز بر بازآرایی شبکه و تأمین سوخت نیروگاه‌ها
صادرات مرغ در ماه گذشته به بیش از هزار تن رسید+ فیلم
کاهش بیش از ۹۹ هزار واحدی شاخص کل بورس
کشف بیش از ۵ هزار ماینر غیرمجاز در واحدهای دارای انشعاب صنعتی؛ برق متخلفان قطع شد
همتی: میزان تامین ارز برای واردات از اول سال تاکنون به ۲۷ میلیارد دلار رسیده است
دستورالعمل حاکمیت شرکتی در دست بازنگری است
پروانه استاندارد لوله فاضلابی باطل شد
رشد ۷۸ درصدی منابع مالی حوزه مسکن طی یک سال گذشته
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار نصف نرخ مورد موافقت بود
تکمیل ۲۰۶ هزار واحد نهضت ملی مسکن با تأمین مالی
افزایش ۲۰ درصدی قیمت بلیت قطار