باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه‌کباری - محمد روشن بخش قنبری معاون سازمان توسعه تجارت، با بیان اینکه تغییر راهبرد در بازارهای هدف به کاهش بخشی از آثار منفی ناشی از جنگ کمک کرده است، اظهار کرد: افزایش تجارت با برخی مناطق نشان می‌دهد که در گذشته از ظرفیت‌های تعدادی از بازارهای هدف غافل بودیم و با تغییر رویکرد توانستیم بخشی از نقصان ناشی از اتفاقات و ناملایمات جنگ را جبران کنیم.

وی با اشاره به اهمیت کریدورها و لجستیک در تجارت خارجی کشور افزود: در سال ۱۴۰۴، حدود ۷۵ تا ۸۰ درصد جابه‌جایی کالاهای تجاری کشور از مسیر دریای عمان و خلیج فارس انجام شده است؛ از این رو، توسعه مسیرهای جایگزین و استفاده از ظرفیت سایر مرزها اهمیت ویژه‌ای دارد.

معاون سازمان توسعه تجارت با اشاره به عملکرد تجارت کشور در شش‌ماهه نخست سال جاری تصریح کرد: در این مدت، با کمک صادرکنندگان توانستیم حدود ۴۰ درصد از بار تجاری را از مسیرهای جایگزین و سایر مرزها جابه‌جا کنیم.

روشن بخش با بیان اینکه حجم بار تجاری کشور در شش‌ماهه نخست سال حدود ۳۵ درصد کاهش داشته است، گفت: با توجه به اینکه ۷۵ تا ۸۰ درصد جابه‌جایی کالاهای کشور به مسیرهای دریای عمان و خلیج فارس وابسته بوده، این آمار نشان می‌دهد اقداماتی برای مدیریت شرایط و استفاده از مسیرهای جایگزین انجام شده است.