رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مینودشت گفت: با وجود آسیب به ۲۴ دستگاه از ابنیه فنی و تخریب کامل ۲ کیلومتر از مسیر‌های ارتباطی شهرستان مینودشت، تیم‌های عملیاتی راهداری در حال بازسازی مناطق سیل زده هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان، سعید قره جانلو گفت: در حال حاضر ۵۲ دستگاه ناوگان راهداری با ۶۷ نفر، بازسازی‌های موقت مناطق سیل زده را انجام می‌دهند.

وی، مجموع آسیب‌های ریالی در این حادثه را ۴۵۰ میلیارد تومان اعلام کرد. به گفته قره جانلو، طبق گزارش‌های هواشناسی، سامانه فعال در روز‌های ۱۸ و ۱۹ مهرماه بارش‌های بسیار سنگینی را در ارتفاعات استان ثبت کرده که در مدت تنها ۴ ساعت فعالیت این سامانه، میزان بارش در مناطق کوهستانی به شدت غیرعادی رسید؛ به طوری که در منطقه قلعه‌قافه ۱۴۷ میلی‌متر و در منطقه *ساسنگ ۱۲۰ میلی‌متر*بارش ثبت شده است.

وی ادامه داد: این میزان بارش در بازه‌ای بسیار کوتاه، بخش بزرگی از میانگین بارش سالانه استان (۴۷۱ میلی‌متر) را پوشش داده است.

رئیس اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای شهرستان مینودشت افزود: ۲۴ روستای آسیب‌دیده در کمتر از ۲۴ ساعت و ۳ روستای دیگر در کمتر از ۴۸ ساعت به شبکه جاده‌ای متصل شدند که این عملکرد نشان‌دهنده آمادگی بالا و سرعت واکنش تیم‌های راهداری استان در مقابله با پدیده‌های جدی جوی است.

منبع: راهداری

برچسب ها: راهداری ، سیلاب
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