باشگاه خبرنگاران جوان - در ادامه سومین روز از مسابقات پارادوومیدانی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی ناگویا که از ساعت ۹ صبح امروز به وقت محلی در ورزشگاه پالوما میژو آغاز شده است فائزه دیبایی در پرتاب دیسک بانوان کلاس ادغامی F۵۶/۵۷ با ثبت رکورد ۲۴ متر و ۵۱ سانتی‌متر در رقابت با ورزشکارانی از ازبکستان، قیرقیزستان، ویتنام و چین بعد از نمایندگان چین و ازبکستان در جایگاه سوم قرار گرفت و مدال برنز را از آن خود کرد.

پرتابگر چینی با رکورد ۲۵.۳۳ سانتی‌متر ضمن شکستن رکورد آسیا قهرمان شد. ورزشکار ازبکستانی نیز با پرتاب ۲۵.۱۲ سانتی‌متر بر سکوی دوم ایستاد.

دیبایی به ترتیب موفق به ثبت پرتاب‌های ۲۳.۶۲، ۲۴.۵۱، ۲۴.۲۳، ۲۳.۷۰، ۲۲.۳۱ و ۲۴.۲۳ سانتی‌متر شده بود.