باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ فتح الله نصیریان، رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی استان گیلان با تأکید بر ضرورت رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی در روز‌های بارانی اظهار داشت: با لغزنده شدن سطح معابر و افزایش احتمال تصادفات، رانندگان باید با سرعت مطمئنه حرکت کرده و فاصله طولی مناسب با خودروی جلویی را حفظ کنند.

او با اشاره به ماده ۱۷۳ آیین‌نامه راهنمایی و رانندگی گفت: رانندگان موظفند برای پیشگیری از تصادف، فاصله مناسب با وسیله نقلیه جلویی را رعایت کنند. در شرایط بارندگی، این فاصله باید متناسب با وضعیت جاده و کاهش قدرت ترمزگیری افزایش یابد.

رئیس پلیس راهور گیلان همچنین بر بررسی سلامت لاستیک‌ها و برف‌پاک‌کن‌ها، روشن کردن چراغ‌ها در شرایط کاهش دید و پرهیز از ترمزگیری ناگهانی تأکید کرد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتر، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران ترافیک رقم بزنند.

منبع: روابط عمومی پلیس راهور استان گیلان