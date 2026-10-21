باشگاه خبرنگاران جوان - تیم ملی والیبال نشسته ایران در آخرین بازی خود از دور گروهی مقابل قزاقستان سه بر صفر (۲۵ بر ۱۹، ۲۵ بر ۱۳ و ۲۵ بر ۱۲) برنده شد و به نیمه‌نهایی پنجمین دوره بازی‌های پاراآسیایی آیچی - ناکویا ۲۰۲۶ صعود کرد.

هادی رضایی در مورد این پیروزی بیان کرد: با توجه به مشکلاتی نظیر اسکان که در بازی‌ها داریم، اما هدف ما خوشحال کردن مردم و دفاع از عنوان قهرمانی تیم ملی ایران است.

او ادامه داد: حریف ما قهرمان سوم‌جهان و بسیار باکیفیت است، اما این تیم را خیلی محکم بردیم. مطمئنا در فینال هم دوباره به مصاف این تیم خواهیم رفت.

سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران بیان کرد: امیدوارم در نیمه‌نهایی و فینال هم با قدرت پیش برویم تا باعث خوشحالی مردم کشورمان شویم و هدیه‌ای برای بچه‌های میناب و افرادی باشد که نگاه‌شان به فرزاندان وطن‌شان است تا وظیفه خود را خوب انجام دهیم و قهرمانی را که لیاقت مردم ایران است، به دست بیاوریم.